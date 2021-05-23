الزام شهرداری به ارائه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۱۲ شهرداری تهران» محمد سالاری عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در منطقه ۱۲ شهر تهران، طرح تفصیلی کارایی لازم را ندارد، گفت: یکی از مشکلات محدوده مرکزی شهر تهران احیای بافت‌های فرسوده است، در شرایطی که بافت‌های تاریخی و فرسوده عجین شده است.

وی یکی از مهم ترین مشکلات شهر تهران در مناطق مرکزی را توجه به تاب آوری و ایمن سازی دانست و افزود: در این بحث وقتی موانع جدی بر سر صدور پروانه و نوسازی وجود دارد عملاً ایمن سازی صورت نمی‌گیرد.

سالاری گفت: طرح تفصیلی یکپارچه کارایی ندارد.

امانی در مخالفت با این طرح گفت: براساس برنامه پنجم توسعه شهرداری موظف بوده است به بازنگری برنامه‌ها بپردازد که تاکنون محقق نشده است در حالی که براساس همین برنامه قرارداد اصلاح طرح تفصیلی براساس اصول تی او دی در زمان پورسیدآقایی مطرح شد.

وی ادامه داد: کرونا نشان داده است که باید در سبک زندگی شهروندان اتفاق بیفتد و با چنین مصوباتی در شرایطی که تنها ۷۰ روز از عمر شورا باقی مانده است و برنامه پیشین اجرایی نشده توجه به بخش کوچکی از مناطق قابل توجیه نیست.

اما اعطا منطقه ۱۲ را یک منطقه ویژه خواند که همه آن در بافت تاریخی واقع شده است، گفت: وقتی در این منطقه امکان تردد خودرو وجود ندارد و امکان هرگونه ایجاد بنا سلب می‌شود. نارضایتی برای ساکنان به وجود می‌آید.

مسجدجامعی هم اظهار داشت: برخی از میراث تهران در این منطقه در حال از بین رفتن است و یکی از آنها حصار طهماسبی است که ۳۰ سانتیمتر آن در مغازه‌های مجوز قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در دوره شهردار سابق معرفی شهردار بافت تاریخی پیشنهاد شده بود، گفت: اما این انتقاد مطرح شد که ممکن است تعارض میان شهردار منطقه و شهردار این بافت به وجود بیاید.

حق شناس هم با تشکر از طراحان این طرح اظهار داشت: شهرداری و شهردار فعلی که از موضع شهرسازی به تهران نگاه می‌کند باید خودشان پیش قدم می‌شدند.

وی ادامه داد: توجه شهردار به بافت تاریخی منطقه ۱۲ مشخص شده و یکی از ارزشمندترین نقاط شهری این بافت تاریخی است که از دوره صفویه شکل گرفته و با کشفیات صورت گرفته حتی نشان از یک تاریخ و تمدن بزرگ ایرانی در تهران بوده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در مجموعه منطقه ۱۲ شاهد آثار دوره صفوی، افشار، زندیه و … تاکنون هستیم، ادامه داد: بنابراین جا داشت، طرح تفصیلی این منطقه را متفاوت می‌دیدم همانطور که منطقه ۲۲ را جدا دیده‌ایم.

وی تاکید کرد: زبان توسعه در بافت تاریخی تهران با دیگر مناطق متفاوت است.

حق شناس با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از این منطقه در شب‌ها مرده است ابراز داشت: کجای دنیا با بهترین نقطه شهر اینگونه برخورد می‌کنند که دچار معضلاتی همچون دروازه غار و هرندی شود.

وی تاکید کرد: باید بخشی از منطقه ۱۱ باید به منطقه ۱۲ افزوده شود.

در نهایت کلیات این طرح به تصویب رسید.