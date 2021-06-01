به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی در برنامه با دوربین شبکه یک اظهار کرد: انگیزه بنده حقیر برای حضور در انتخابات را شما مردم خوب می‌دانید، انگیزه من دیدن مشکلات مردم عزیز، رنج‌ها، ناامیدی‌ها و کاستی‌هایی است که نباید در زندگی عزیزان نسبت به مسائل معیشتی و اقتصادی وجود داشته باشد.

رئیسی گفت: ما در دستگاه قضائی مسئول رسیدگی به مفاسد را داریم و رسیدگی‌ها به اطلاع شما مردم می‌رسد و کسی که فساد می‌کند باید با او برخورد شود اما ریشه فساد کجاست؟ آیا می‌توان ریشه این فسادها خشکانده شود؟ آنجایی که ریشه فساد خشکانده می‌شود در مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور است.

وی گفت: انگیزه بنده برای حضور در این عرصه خواست شما مردم بود. من سرباز نظام، کشور و خدمتگزار هستم. من نمی‌توانم دردها و رنج شما را ببینم، اگر نمی‌شد کاری کرد هرگز من وارد میدان نمی‌شدم اما از آنجایی که نظام مسائل کشور و راهکارها را می‌دانم، به نظرم می‌رسد که بسیاری از این مسائل می‌تواند نباشد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما امروز مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را به عنوان یکی از وظایف مهم می‌دانیم، حتماً می‌توان این کار را در قوه مجریه انجام داد. در قوه مجریه برخورد با فساد، تبعیض، بی‌عدالتی‌ها، ریشه کن کردن فقر با امکاناتی که در این کشور وجود دارد، امکانپذیر است.

رئیسی گفت: می‌توانیم با کمک یکدیگر وضعیت کشور را متفاوت کنیم، می‌توانیم تغییر را بوجود بیاوریم. وضع فعلی برای هیچ‌کس قابل قبول نیست. راه تغییر و تحول، نیازمند همکاری و مساعدت همه قشرها با یکدیگر است. اینجا سخن از یک جناح و حزب و بگو مگوهای سیاسی نیست، بلکه سخن از یک عزم و اراده ملی است. شما مردم نشان دادید که هرگاه اراده ملی داشتید، خدمتگزاری مثل بنده توانستیم بسیاری از گره‌ها را باز کنیم.

وی افزود: ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم و هرگز ناامیدی، یأس، نمی‌شود و نشد نداریم. وقتی به مسائل اجتماعی و فرهنگی نگاه می‌کنیم، همه این مسائل به کمک شما مردم قابل حل است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: ما نزدیک ایام رحلت امام خمینی (ره) هستیم. قرار بود در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، سنگ زیربنای آن عقلانیت، معنویت، اخلاق و اجرای عدالت باشد. اجرای عدالت خواست همه مردم است. اجرای عدالت تاکید قانون اساسی است. ما هر گونه بی‌عدالتی را در هر کجا و توسط هر شخصی و به هر شکلی در لایه‌های مختلف اجتماعی، امری بسیار مذموم می‌دانیم.

رئیسی با بیان اینکه تحول در بستر گام دوم می‌تواند ایجاد شود، افزود: این تحول به دست توانای شما مردم و خدمتگزاران و افرادی که کارنامه آنها برای شما روشن است، محقق خواهد شد.

وی گفت: ارزش پول ملی باید بالا برود و قدرت و توان ملی در تولید، باید برای مردم ایجاد شعف و نشاط کند. دولت، دولت دلالی و رانت‌خواری و پارتی‌بازی نخواهد بود. دولت، دولت تولید و فعالیت برای گره گشایی از زندگی مردم خواهد بود و در یک کلمه دولت مردمی برای ایجاد ایرانی قوی خواهد بود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: در عرصه‌هایی که با اراده حضور پیدا کردیم، امتحان خوبی پس دادیم.

وی گفت: چرا مشکلات اقتصادی باید این گونه مردم را رنج بدهد؟ چرا وضعیت دولت اینگونه مردم را آزرده خاطر کرده است؟ به نظرم در این عرصه می‌توانیم در کنار یکدیگر به گام‌های ماندگاری برسیم که بتواند وضع مردم را بهبود ببخشد.

رئیسی گفت: ما می‌توانیم خیلی بهتر از این پیش برویم. من وقتی به استان‌ها سفر می‌کنم به کارخانه سر می‌زنم و با جوانان صحبت می‌کنم. من به اولین استانی که می‌روم، بعد از دادگستری به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌روم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: واقعاً باید این میزان از ظرفیت کارگاه‌های تولیدی ما تعطیل باشد؟ آیا باید ۴۰ درصد از ظرفیت تولیدی ما معطل بماند؟ ۷۰ درصد ظرفیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف می‌تواند اشتغال ایجاد کند. کارخانه‌هایی که ۵ یا ۶ سال تعطیل بوده است با یک اقدام خیلی ابتدایی و با دو نشست اداری، کارش راه افتاده است. کارگرانی که از آن کارخانه اخراج شده بودند دوباره برگشتند و چرخه تولید آن راه افتاده است.

رئیسی گفت: اما چرا این کار را صورت نگرفته است؟ من خود را در این میدان مسئول می‌دانم. من اگر آبرویی دارم برای این کشور است، هویت من هویتی است که با مردم شکل گرفته است، هویتی است که با رزمندگان و با حرکت جهادی در این کشور شکل گرفته است. من چگونه از درد مردم دردم نیاید؟ اگر کسی از درد مردم دردش نیاید معلوم است که باید در خودش تردید ایجاد کند.

وی افزود: مسئولین، باید احساس مسئولیت کنند و با درد مردم دردش بگیرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: آنهایی که عدد و رقم خوب می‌فهمند، می‌دانند این کشور امکان بالندگی و پیشرفت دارد، این یک شعار نیست بلکه عزم و اراده جدی و مدیریت جهادی می‌خواهد. این مساله همکاری جریان‌ها را می‌طلبد. همه گروه‌ها باید سیاسی کاری را کنار بگذارند و به میدان بیایند و کمک کنند.

رئیسی گفت: دولت جهادی و با اقتدار و مردمی می‌تواند مشکل کسب و کار و معیشت را حل کند. شما را چه چیزی رنج می‌دهد؟ شما می‌گوئید رنج ما از افزایش هزینه‌ها است؟ درست است. شما می‌گوئید رنج ما از کاهش درآمدها است؟ درست است. همه اینها درست است. باید برنامه‌ریزی کرد. هزینه‌ها باید کاهش پیدا کند.

وی گفت: نخبگان درباره برنامه بنده نظر بدهند و مشارکت کنند. من با برنامه وارد قوه قضائیه شدم و این برنامه را در مدت کوتاهی غنی‌سازی کردم و این برنامه تبدیل به یک برنامه گسترده شد. امروز نگاه مردم نسبت به دستگاه قضائی متفاوت شده است، بنابراین می‌توان تحول ایجاد کرد. این سند تحولی که در قوه قضائیه نوشتیم، در دولت هم می‌توان مبتنی بر سیاست‌های نظام و قانون نوشت.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: من با نخبگانی که توانستند مسائل را حل کنند و در میدان اجرایی حضور پیدا کردند مشورت کردم. این برنامه می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.

رئیسی گفت: معیشت مردم یعنی افزایش قدرت خرید. این مسئله چگونه قابل حل است؟ موضوع گرانی همه را اذیت کرده است و باید کنترل شود. مسئله هزینه مسکن خانواده یکی از مشکلات است. باید راهکارهایی در حوزه درمانی پیدا شود.

وی تاکید کرد: وضعیت گرانی وضعیتی است که باید بگویم هر روز تکرار می‌شود. قیمت بسیاری از کالاهای اساسی چندین برابر شده است. ما شاهد یک تورم ۳۲۰ درصدی در ۸ سال گذشته بودیم. ما باید به سمت تورم یک رقمی برویم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری کسر بودجه دولت را ام المصائب کشور دانست و گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند و کنترل شود. نقدینگی که امروز در کشور خلق می‌شود، به طرف جایی که باید برود، نمی‌رود و مشکلات فزاینده‌ای ایجاد کرده است. نقدینگی به سمت دلار، طلا، زمین و مسکن می‌رود و تبدیل به یک سیل ویرانگر می‌شود. نقدینگی باید مدیریت شود و همچنین باید به سمت تولید حرکت کند. اگر نقدینگی به سمت تولید برود دیگر نمی‌توان نگران بود. کسانی در بورس سهام دارند، سهام‌شان باید به تأمین تولید کمک کند.

رئیسی گفت: مدیریت بازار به معنای دخالت در بازار نیست، ما دخالت دولت در بازار را نمی‌پسندیم اما زنجیره تأمین و تولید تا مصرف را باید نظارت کنیم. دولت عبارت است از، هدایت، حمایت و نظارت. بازار را نمی‌توان دستوری اداره کرد.

وی گفت: اگر کالای اساسی را به ارز وابسته کنیم، گرفتار می‌شویم. باید رابطه کالای اساسی را با ارز قطع کنیم و به سمت خودکفایی این کالاها برویم. سفره مردم نباید به ارز وابسته شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: ما به هیچ عنوان نمی‌پسندیم که دست دولت در جیب مردم برود. اینکه دست دولت در جیب مردم برود و بخواهد کسری بودجه را از بخش‌های مختلفی که مشکل ایجاد کرده است یعنی از بورس و استقراض از بانک مرکزی حل کند، باعث بروز مشکل می‌شود. ما باید به سمتی برویم که واقعاً ارزش پول ملی افزایش پیدا کند و مردم باید احساس کنند که ارزش پول ملی شأن افزایش یافته است.

رئیسی گفت: هزینه مردم در حوزه مسکن را باید حل کرد. ۵۰ درصد هزینه خانواده‌ها مساله مسکن است، یک سوم خانواده‌های ما مسئله اجاره‌نشینی دارند و از آن طرف مسئله خانه دار شدن است. برخی می‌گفتند ما می‌خواهیم در شهر خانه‌دار بشویم اما امروز حتی مستأجر شدن در شهر آرزو شده است.

وی تاکید کرد: من بررسی کردم که امکان تولید مسکن یعنی راه انداختن اقتصاد پیشران. ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال کاملاً امکان‌پذیر است. قانون صراحت دارد که ۲۰۰ هزار مسکن در سال در روستاها باید بهسازی شود. در رابطه با بافت فرسوده نیز دولت وظیفه دارد. این کار کاملاً امکان‌پذیر است و هزینه‌های خانوار را کاهش می‌دهد؛ اجرای این برنامه یعنی کاهش هزینه مسکن.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: مسئله زمین در تولید مسکن را می‌توان حل کرد و به عنوان یکی از هزینه‌ها کاهش داد، یعنی زمین و تسهیلات بدهیم و به سوداگری مسکن هم خاتمه بدهیم. وقتی مسکن سازی شروع شود، مشاغل زیادی ایجاد خواهد شد.

رئیسی گفت: من در آستان قدس رضوی و در سال اول مسئولیتم، یک شهر زائر ساختم. شأن زائر امام رضا (ع) این نبود که در پارک زندگی کند. استاندار وقت خراسان رضوی به من گفت شما وقتی کار را شروع کردید، اشتغال فعال شد.

وی همچنین تاکید کرد: برای آنهایی که انبوه‌ساز مسکن هستند می‌توان تسهیلات قائل شد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به تأمین هزینه‌های درمان، گفت: امروز ۴۳ درصد از هزینه‌های درمان را مردم می‌دهند. ما باید بیمه‌های تکمیلی را فعال کنیم. ما می‌گوئیم باید هزینه‌های درمان برای مردم را به ۲۰ درصد کاهش دهیم. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این کاهش هزینه‌ها قابل انجام است.

رئیسی با بیان اینکه دسترسی به مراکز تخصصی درمانی باید گسترش پیدا کند، گفت: باید بیمه تکمیلی را تقویت کنیم. دوم اسنکه هزینه‌های سلامت را کاهش دهیم و اگر این کارها صورت بگیرد، کارت‌های سلامت برای ۷۰ درصد مردم صادر خواهد شد و مساله پیش پرداختی که باید در بیمارستان‌ها صورت بگیرد، حل می‌شود. کسی که درد دارد همان دردش کافی است که به بیمارستان می‌رود اما دیگر نباید دردی به دردهای او بیفزاییم.

وی در ادامه با بیان اینکه راهکار کسب درآمد مسئله اشتغال است، گفت: ۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور معطل مانده است. ما در دستگاه قضائی شرکت‌های تعطیل شده زیادی را فعال کردیم.

وی در رابطه با رونق کسب و کار گفت: از کارخانه‌ها پرسیدیم که شما چه مشکلی دارید؟ گفتند نقدینگی. از طرفی شاهد رشد نقدینگی هستیم اما از طرفی می‌بینیم که تولید کننده نقدینگی ندارد. این رشد نقدینگی باید به تولید تبدیل شود. برای تأمین مالی تولید ما باید اقدام کنیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر گفتیم تولید مساله کشور است، باید قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و همه دستگاه‌ها ما احساس تولید پیدا کنند. دیپلماسی اقتصادی باید سهم ما در تجارت منطقه را بگیرد. تجارت منطقه هزار میلیارد دلار است اما سهم ما کمی بیشتر از دو درصد است. ما کاملاً می‌توانیم در ظرف مدت کوتاهی میزان سهم خود را در تجارت منطقه و صادرات کشورهای همسایه دو برابر کنیم، یعنی از ۲۰ میلیارد دلار به ۴۰ و ۵۰ میلیارد دلار برسانیم.

رئیسی گفت: مسائل دیپلماسی ما نباید فقط به مناسبات سیاسی خلاصه شود، مناسبات اقتصادی باید در متن کار ما انجام شود.

وی با اشاره به قاچاق کالا گفت: چگونه باید با قاچاق کالا برخورد شود؟ من در دستگاه قضائی پرونده‌های قاچاق را مورد بررسی قرار داده ام. باید کارهای برخوردی به ویژه با قاچاق سازمان یافته، ادامه پیدا کند اما مساله با این برخوردها حل نمی‌شود. پول قاچاق از کجا می‌آید؟ پول آن حاصل صادراتی است که به خارج از کشور انجام می‌شود و باید وارد تولید شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مسئله هدایت تسهیلات به تولید گفت: منابع منجمد بانک‌ها باید به سمت تولید بیاید. بانک‌ها ثروت خود را تبدیل به یک برج و ساختمان کردند که اگر وارد تولید شود، مسئله تولید متفاوت خواهد شد.

رئیسی تاکید کرد: ما باید موضوع معوقات بانکی را تمام کنیم. البته یک مقدار از معوقات طبیعی است و شاید کسی نتواند وام را به موقع پرداخت کند. ما تا ایجاد جذابیت برای تولید حقیقی و واقعی نکنیم و اقتصاد غیر مولد را بدون جاذبه نکنیم، مسئله حل نمی‌شود. امروز پول‌ها به سمت طلا، دلار، سوداگری و زمین خریدن می‌رود. ما باید اقدامات اقتصادی غیر مولد را به نحوی حل کنیم که جاذبه آن را از بین ببریم؛ این کارها با شعار و با سخنرانی حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: ما باید مجموعه بخش‌های کشور را در حوزه مسئله کسب و کار و بهبود این فضا فعال کنیم. بخش بازرگانی، تعاون، بخش خصوصی، کارآفرینان و تولید کنندگان در این رابطه باید بخش‌ها را فعال کنند. آنهایی که در حوزه تعاونی کار می‌کنند مشکل عدم اجرای قانون دارند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: مسئله اصلی ما در دولت شایسته سالاری است. هرکسی که دنبال رانت و بازی‌های سیاسی و معطل کردن مردم است، جایگاهی در دولت ندارد. بحث جناح و گروه بحث من نیست، بحث من استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است. شفافیت و مبارزه با فساد از موضوعات بسیار مهمی در دولت است. شفافیت یعنی بسیاری از اقدامات دولت باید پشت ویترین بیاید و مردم، دانشگاه‌ها و دانشگاهیان آن را نقد کنند.

رئیسی گفت: ما کسری بودجه را باید حل کنیم. این مسئله را به عنوان دومین اصل اساسی دنبال می‌کنیم تا حل شود.

وی در ادامه به مساله مشارکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: مشارکت مردم بسیار اثربخش است و می‌تواند دولتی قوی را رقم بزند. اینکه شما ناراحت شدید که وضعیت سفره و کسب و کار شما بهم خورده است، راه حل آن حضور فعال در میدان و همراهی دولت با مردم و مردم با دولت است. ما در جهت شکل دادن دولت مردمی برای شکل یافتن ایرانی قوی است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: مسئله عدالت، فقط نباید عدالت قضائی باشد. همه حوزه‌های اجرایی کشور باید از عدالت بهره‌مند باشند. محوریت تحول در دولت مردمی بر مبنای عدالت خواهد بود. ممکن است دیگران این مهم را دیر و دور بدانند اما ما آن را بسیار نزدیک می‌بینیم. من با یک دنیا امید به شما عرض می‌کنم که اگر به هر دلیلی سرخورده شده‌اید و حالتان گرفته شده است، بدانید که با حضور فعال در این عرصه می‌توان یک دولت مردمی که از قدرت و قوت لازم برخوردار است رقم زد.

رئیسی گفت: حوزه‌های فرهنگی و رفع آسیب‌های اجتماعی و مسئله طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی ها و موضوعاتی که مردم را رنج می‌دهد با حضور و همکاری شما مردم قابل رفع است.