به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور عصر جمعه در جلسه هماهنگی مراسم ۱۴ خرداد و ۱۵ خرداد گفت: با توجه به خاموشی‌های اخیر باید تلاش شود در این چند روزه تعطیل ضمن رعایت صرفه‌جوئی توسط شهروندان، آمادگی لازم در تأمین آب و برق فراهم باشد.

معاون استاندار تصریح کرد: در جهت کنترل مصرف باید لامپ‌های کم مصرف جایگزین لامپ‌های پرمصرف در مساجد و حسینیه‌ها شود تا صرفه جویی خوبی را شاهد باشیم.

عالی پور افزود: راهکارهای کاهش سوخت باید در این ایام و با توجه به افزایش دمای هوا مورد توجه همه سازمان‌ها و ادارات و خانواده‌ها باشد تا بتوانیم این وضعیت را پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه گفت: دستگاه‌های اجرایی نیز در آمادگی باشند تا مساله کوچکی به دلیل عدم تدبیر به بحران تبدیل نشود و بتوانیم مصرف برق را مدیریت کنیم به ویژه مساجد و حسینیه‌ها نیز مدیریت لازم را در کاهش مصرف داشته باشند.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم افزود: در شرایطی هستیم که باید نسبت به شیوع کرونا توجه ویژه ای داشته باشیم، براین اساس برنامه‌های نیمه خرداد حضوری نیست و به شکل‌های مختلف به خصوص از طریق فضای مجازی برگزار می‌شود.

عالی پور تصریح کرد: آمادگی حرم و مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه در ارائه برنامه‌های فرهنگی در بزرگداشت ایام اعلام شده است و در تولید محتوا نیز اقدامات خوبی صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: بسیاری از مراسم‌ها به صورت خودجوش در فضاهای باز برگزار می‌شود و باید مراقبت‌های لازم اتفاق بیفتد.

معاون استاندار گفت: در روزهای آینده نیز انتخابات مهمی را در پیش داریم و باید این حماسه پرشور به خوبی برگزار شود، دشمن در تلاش است انتخابات کمرنگ شود در حالی که ما پیرو امام و ولی فقیه هستیم و حضور در انتخابات امری بسیار واجب است.