مردم به کیفیت انتخاب خود در ۲۸ خرداد توجه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین بلکه در خطبه‌های پیش از نماز جمعه امروز اصفهان به مناسبت آغاز دهه کرامت و همچنین گرامی داشت مقام امامزادگان با اشاره به پنجم ذی القعده روز بزرگداشت امامزادگان گفت: استان اصفهان دومین استان دارای بیشترین بقاع متبرکه است، در این استان بیش از ۷۰۰ بقعه و امامزاده وجود دارد که مردم اصفهان با آغوش باز این امامزادگان را تکریم می‌کنند.

وی با بیان اینکه در راستای تکریم امامزادگان، فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در بقاع متبرکه استان اصفهان به خوبی در حال انجام است، گفت: این امر برگرفته از عشق مردم اصفهان به ولایت است.

امامزادگان در استان اصفهان قطب‌های بزرگ فرهنگی هستند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه امامزادگان در استان اصفهان قطب‌های بزرگ فرهنگی هستند، گفت: اشاعه معارف دینی، رسیدگی به مسائل اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی از جمله اقداماتی است که در امامزادگان استان اصفهان انجام می‌شود، امروز در استان اصفهان بقاعی را داریم که محل اشتغال زایی، رسیدگی به نیازمندان و تولید تجهیزات بهداشتی شده است.

وی گفت: تأمین کپسول اکسیژن را در امامزادگان استان داشتیم که برای این امر از همراهی مردم در جوار امامزادگان استفاده شده است.

سرمایه‌گذاری در ۲۵ امامزاده برای تأمین برق خورشیدی

حجت الاسلام بلک با بیان اینکه بخشی از امکانات بقاع متبرکه استان اصفهان در راستای تأمین نیازهای مردم به سرمایه‌های مولد اقتصادی تبدیل شده است، تصریح کرد: در این زمینه می‌توان به سرمایه‌گذاری در زمینه تولید برق خورشیدی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۲۵ مرکز موقوفه در استان اصفهان تولید برق با انرژی خورشیدی را داریم، گفت: در ای زمینه اداره اوقاف استان اصفهان بیشترین سهم را در استان در زمینه تولید برق خورشیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: همچنین تا پایان سال جاری نیروگاه‌های خورشیدی قابل توجهی را برای مشارکت در تأمین نیازهای جامعه راه اندازی خواهیم کرد.

وی در ادامه به انتخابات ۲۸ خرداد اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید توجه داشته باشیم که این انتخابات مهم‌ترین وظیفه و تکلیفی است که امروز ملت ایران متوجه خود می‌داند و این تکلیف و وظیفه بزرگ مشارکت مؤثر و جدی، در تعیین سرنوشت آینده نظام اسلامی تأثیر بسزایی دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه کشور ایران نه تنها جای زندگی و معیشت آحاد جامعه است بلکه خون بهای بزرگی برای اعتلای این نظام داده شده است، ابراز داشت: این امر وظیفه مردم برای مشارکت جدی در انتخابات را بزرگ‌تر کرده است.

نباید از زاویه کوچک مسائل زندگی خود را به انتخابات گره بزنیم

وی با بیان اینکه نباید از زاویه کوچک مسائل زندگی خود را به انتخابات گره بزنیم، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که شهدا رفتند و این نظام را به مردم عزیز و با کفایت ایران سپردند و آنها این روزها نگاهشان به پشت سرشان است تا ببینند جوانان چگونه ادای حق و مسئولیت می‌کنند.

حجت الاسلام بلک با بیان اینکه امروز خوش رقصی‌های زیادی را در بیرون از کشور و از سوی افراد وا داده در داخل کشور در برای عدم مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را شاهد هستیم، ادامه داد: دشنه تیز دشمنان کاهش اراده مردم برای حضور در انتخابات را نشانه رفته و این در حالی است که با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب این انتخابات برای چندمین بار ثابت خواهد کرد که ملت عزیزمان وظیفه خود را می‌دانند و پاسخ خوبی به خون شهدا خواهند داد.

وی با بیان اینکه باید در انتخابات پیش رو به فرمایشات رهبر معظم انقلاب توجه داشته باشیم، گفت: یکی از فرمایشات ایشان مشارکت و حضور در انتخابات است و از سوی دیگر ایشان فرمودند در گذشته تاکید افراد نافذ برای حضور در انتخابات را داشتم اما در این انتخابات از همه مردم انتظار می‌رود دیگران را برای مشارکت در انتخابات تشویق کنند.

مردم باید به کیفیت انتخاب خود در ۲۸ خرداد توجه داشته باشند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه مردم باید به کیفیت انتخاب خود نیز توجه داشته باشند، گفت: دیگر نباید شاهد اینگونه مناظره‌ها، گفتارها و تبعیض‌ها نباشیم.

وی با بیان اینکه انتخاب امروز مردم می‌تواند مسیر انقلاب را پرشتاب‌تر کند، اضافه کرد: مردم نباید فکر کنند که عدم حضورشان مشکلی را برطرف می‌کند و امیدواریم هفته آینده در چنین روزی انگشتان سرنوشت ساز مردم سرنوشت خوبی را برای کشور رقم زند و امید دشمنان را یاس تبدیل کند و امید در کشور را صد چندان کند.