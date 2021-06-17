نامه ۶۰۰ تن از علمای اهل سنت به رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، جمعی از ائمه جمعه و علمای اهل سنت ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب برای حضور پرشور در انتخابات پیش رو اعلام آمادگی کرده و از ملت بزرگ ایران جهت حضور در آن دعوت به عمل آوردند.

متن نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «مدظله العالی»

رهبر عالیقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولی امر مسلمین جهان

سلام علیکم

با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای حضرتعالی و سایر خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که مستحضرید ملت بزرگ ایران بار دیگر در برابر چشم دوستان و دشمنان خود، در آستانه آزمونی سرنوشت ساز قرار گرفته است.

انتخابات مظهر قدرت و نشانه بارزی از اسلامیت و جمهوریت نظام است و مردم فهیم ایران اسلامی در ۲۸ خرداد ماه، ان‌شاء‌الله برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات خویش خواهند افزود و با حضور حداکثری در صحنه انتخابات پیش‌رو، با آرمان‌های امام راحل «رحمت الله علیه» و شهدای والامقام تجدید پیمان خواهند نمود.

بی شک توجه به وصایای گرانسنگ بنیانگذار فقید نظام اسلامی و منویات روشنگرانه حضرتعالی به عنوان مشعل فروزان هدایت جامعه، می‌تواند مسیر حضور حداکثری و دشمن شکن و نیز انتخاب اصلح را برای این ملت بزرگوار هموار ساخته و به لطف الهی آینده‌ای روشن‌تر برای مردم قدرشناس ایران اسلامی رقم بزند.

آن رهبر حکیم و فرزانه با تشریح توطئه‌های دشمنان، بارها به حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی تأکید فرموده و با بیان شاخص‌ها و معیارهای ارزشمند برای نامزدهای ریاست جمهوری و دعوت آنان به اقناع مردم و صداقت در بیان توانمندی‌ها و شعارهای انتخاباتی، در صدد آگاه سازی آحاد مردم نسبت به حق قانونی و تکلیف شرعی و ملی خود بر آمده اید که امید است با اتکال به الطاف الهی و بهره مندی از این رهنمودهای مدبرانه و حضوری مؤثر و به یادماندنی از سوی مردم قدرشناس، موجبات یأس دشمنان قسم خورده اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شادمانی قلب دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر عالم را فراهم سازیم.

در این راستا اینجانبان، جمعی از امامان جمعه و جماعت و علمای اهل سنت کشور به عنوان پرچمداران عزت و افتخار و منادیان وحدت و یکپارچگی در ایران اسلامی ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های والای امام راحل و شهدا و لبیک گویی به اوامر آن حکیم فرزانه، به حضرتعالی اعلام می‌داریم که مردم ایران از هر قومیت و مذهبی که باشند با درک صحیح از شرایط حساس جهان، به ویژه فتنه گری های مداوم استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل در منطقه، رأی دادن را حق و تکلیف مسلم هر ایرانی برای دخالت در تعیین سرنوشت و حراست از میهن و ارزش‌های ملی خود دانسته و هیچ‌گاه نخواهند گذاشت بدخواهان با توطئه اختلاف و توهم چنددستگی مردم را ناامید و دشمنان بد عهد و بد اندیش به تاراج اندوخته‌های ارزشمند ملت که حاصل خون هزاران هزار شهید است بپردازند.

در پایان از همه علما، طلاب، مبلغان و فرهیختگان جامعه می‌خواهیم به منظور سربلندی ایران عزیز و پاسداشت ارزش‌های والای انقلاب، از هیچ کوششی برای دعوت آحاد مردم بخصوص جامعه اهل سنت به حضور حداکثری و انتخاب اصلح با توجه به کارنامه و برنامه نامزدها دریغ ننموده و از هرگونه شعار و عملی که خواسته یا ناخواسته آب بر آسیاب دشمنان اسلام و نظام اسلامی می‌ریزد خودداری نمایند.

باشد که با انتخاب دولت مردانی ارزشی، مردمی و خدمتگزار، مشکلات پیش‌روی مردم شایسته و وفادار برطرف و با اقتدار روزافزون کشور اسلامی مان، زمینه شکل گیری تمدن نوین اسلامی فراهم گردد. ان شاء‌الله

سلامتی و طول عمر با عزت و دوام توفیقات حضرتعالی را که چشم و چراغ و امید مستضعفان و آزادگان عالم هستید از ایزد منان مسألت می‌نمائیم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

جمعی از امامان جمعه و جماعت، علما و مبلغان اهل سنت ایران اسلامی ‌