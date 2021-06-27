استخدام مربی خارجی هزینه بالایی روی دست فوتبال می گذارد

منصور رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی گفت: ملی پوشان کشورمان توانستند از ۴ بازی، تمامی امتیازات را کسب و به مرحله بعد صعود کنند.

وی تاکید کرد: تیم ملی ایران نمایش قابل قبولی داشت. اگر چه هیچکدام از هم گروه های ایران توان لازم برای مقابله با تیم ما را نداشتند اما با اینکه بازی تدارکاتی نداشتیم و هماهنگی خوبی وجود نداشت ملی پوشان کشورمان توانستند به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کنند.

رشیدی در ادامه افزود: با وجه به شکست هایی که مقابل عراق و بحرین در زمان سرمربی گری ویلموتس برای ما بوجود آمد در بازیهای برگشت، تیم ما احیا شد و با روحیه ای خوب هم شکست ها را جبران کرد و هم تیم به مرحله بعد صعود کرد.

دروازه بان پیشین ایران در پاسخ به این پرسش که گفته می شود باید سرمربی دیگری جانشین اسکوچیچ شود گفت: سرمربی تیم ملی تمام تلاش خود را کرد و باید از او تشکر کنیم. او در ایران و در لیگ کشورمان مربی گری کرده اگرچه سرمربی تاپی نیست اما توانست در مرحله اول به همراه ملی پوشان نتایج قابل قبولی کسب کند و راهی دور بعد شود اما باید بپذیریم در مرحله بعد دیگر شاهد حضور تیم هایی چون کامبوج و هنگ کنگ نیستیم. همه تیم ها قوی هستند.

بنابراین می طلبد که یک کادر فنی قوی در راس هدایت تیم ملی باشد.

رشیدی تاکید کرد: برای آوردن یک مربی بزرگ باید پول زیادی هم هزینه کنیم که بعید می دانم با توجه به شرایطی که داریم بتوانیم چنین کاری انجام دهیم. ما هنوز در پرداخت مطالبات سنگین سرمربی سابق ایران مانده ایم. بنابراین فکر می کنم مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان و وزارت ورزش باید یک تصمیم گیری منطقی کنند و سکان هدایت تیم ملی را به یک فردی بسپارند که بتواند تیم ملی را به جام جهانی برساند.