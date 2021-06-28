همه آنچه باید درباره کنکور سراسری ۱۴۰۰ بدانید

به گزارش خبرنگار مهر، کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ از روز یکشنبه ۶ تیر تا روز سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org برای پرینت و دریافت قرار گرفته است.

چنانچه داوطلب در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون، مغایرتی مشاهده کرد باید بر اساس توضیحات مندرج در ذیل کارت شرکت در آزمون اقدام کند.

تمامی داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید کارت شرکت در جلسه آزمون، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به همراه داشته باشند. از ورود افراد بدون مدارک اعلام شده در جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

آدرس حوزه امتحانی متقاضیان گروه‌های آزمایشی مختلف بر روی کارت ورودی درج شده است و اگر داوطلب در چند گروه آزمایشی کنکور شرکت کرده است باید کارت ورودی را در هر گروه

آزمایشی جداگانه پرینت گرفته و نسبت به شناسایی حوزه امتحانی خود در آن گروه آزمایشی اقدام کند.

متقاضیان گروه آزمایشی هنر در صورت مشاهده اشکال در کارت شرکت در آزمون خود و نیاز به مراجعه به باجه رفع نقص، ضرورت دارد در روز سه شنبه ۸ تیرماه نسبت به رفع نقص احتمالی کارت خود اقدام کنند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون لازم است پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط را به همراه کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاک کن، مداد تراش و سنجاق همراه داشته باشد.

متقاضیان کم بینا می‌توانند دستگاه «به دید» و یا «درشت بین» بدون حافظه همراه داشته باشند.

وسایل ممنوعه در آزمون سراسری؛ موبایل حتی خاموش هم تخلف است

تمامی داوطلبان از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، وسایل محاسباتی و هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه حافظه دار (از قبیل پیجر، تلفن همراه (حتی به صورت خاموش)، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و) …، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه، حوزه برگزاری هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن یا آسیب دیدن وسایل مذکور، نخواهد داشت.

همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه حافظه دار (از قبیل پیجر، تلفن همراه (حتی به صورت خاموش)، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند در جلسه آزمون، علاوه بر محرومیت از گزینش در آزمون، به عنوان تقلب و تخلف نیز تلقی شده و با متخلفان براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری برخورد می‌شود.

درهای ورود به حوزه‌های امتحانی در روزهای امتحان، رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد. لذا لازم است داوطلب قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی حاضر باشد.

شخصی سازی دفترچه‌های آزمون عمومی و اختصاصی متقاضیان گروه‌های آزمایشی مختلف در کنکور ۱۴۰۰

براساس مصوبه جلسات هفدهم ۲۶ اسفند ۹۷ و بیست و چهارم ۲۲ مهر ۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و برمبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ انجام می‌شود.

دفترچه‌های سوالات آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) و اختصاصی (دفترچه شماره ۲) متقاضیان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه‌ها دارای تنوع است.

پاسخنامه و دفترچه آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) متقاضیان هر یک از گروه‌های آزمایشی در یک بسته نایلونی و هر یک از دفترچه‌های آزمون اختصاصی (دفترچه‌های شماره ۲ و یا ۳) نیز در بسته‌های نایلونی جداگانه، تحویل متقاضیان خواهد شد.

با توجه به اینکه دفترچه سوالات (عمومی و اختصاصی) در یک بسته نایلونی به صورت جداگانه بسته بندی شده و در جلسه آزمون منحصراً شخص متقاضی باید از محل مشخص شده، بسته نایلونی را باز کرده و به سوالات مندرج در دفترچه سوالات پاسخ دهد، در صورتی که داوطلب مشاهده کرد نایلون بسته تحویلی قبلاً باز شده باید موضوع را به نزدیکترین مراقب اطلاع دهد.

جدول جزئیات دفترچه آزمون عمومی (دفترچه شماره ۱) هر پنج گروه آزمایشی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی دفترچه شماره ۱ (۱۰۰ سوال) و (۷۵ دقیقه) زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱ ۲۵ ۱۸ دقیقه زبان عربی ۲۵ ۲۶ ۵۰ ۲۰ دقیقه فرهنگ و معارف اسلامی* ۲۵ ۵۱ ۷۵ ۱۷ دقیقه زبان انگلیسی* ۲۵ ۷۶ ۱۰۰ ۲۰ دقیقه

*متقاضیانی که بر اساس علامتگذاری بند ۲۵ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، به سوالات مربوط به معارف غیراسلام پاسخ می‌دهند و یا زبان خارجی امتحانی آنان بر اساس علامتگذاری بند ۳۹ تقاضانامه ثبت نام، غیرانگلیسی است لازم است به ترتیب به سوالات مربوط به ادیان (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) و زبان خارجی غیرانگلیسی (فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی) که در اختیار آنان قرار داده می‌شود، پاسخ دهند.

متقاضیانی که دارای دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی نظام سالی واحدی و یا دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳ هستند و در صورتی که در زمان ثبت نام (براساس علامتگذاری بند ۳۸ تقاضانامه ثبت نام) نسبت به پاسخگویی به سوالات مخصوص علوم و معارف اسلامی اعلام علاقمندی کرده باشند، در جلسه آزمون به آنها دفترچه عمومی (دفترچه‌های شماره ۱ ویژه متقاضیان دیپلم علوم و معارف اسلامی) تحویل می‌شود.

تبصره: متقاضیانی که در بیش از یک گروه آزمایشی ثبتنام کرده‌اند، زبان خارجی آنان همان زبان امتحانی مندرج در کارت شرکت در آزمون آنان در نظرگرفته شده است. به عبارت دیگر این دسته از متقاضیان نمی‌توانند زبان امتحانی خود را در هر یک از گروه‌های آزمایشی تغییر دهند.

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ دفترچه شماره ۲ (۱۶۰ سوال) و (۱۶۵ دقیقه) درک عمومی هنر ۳۰ ۱۰۱ ۱۳۰ ۲۵ دقیقه درک عمومی ریاضی- فیزیک ۳۰ ۱۳۱ ۱۶۰ ۴۰ دقیقه ترسیم فنی ۲۰ ۱۶۱ ۱۸۰ ۲۶ دقیقه خلاقیت تصویری و تجسمی ۲۰ ۱۸۱ ۲۰۰ ۲۴ دقیقه خلاقیت نمایشی ۲۰ ۲۰۱ ۲۲۰ ۱۳ دقیقه خلاقیت موسیقی ۲۰ ۲۲۱ ۲۴۰ ۲۰ دقیقه خواص مواد ۲۰ ۲۴۱ ۲۶۰ ۱۷ دقیقه

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ دفترچه شماره ۲ (۱۳۵ سوال) و (۱۷۵ دقیقه) ریاضیات ۵۵ ۱۰۱ ۱۵۵ ۸۵ دقیقه فیزیک ۴۵ ۱۵۶ ۲۰۰ ۵۵ دقیقه شیمی ۳۵ ۲۰۱ ۲۳۵ ۳۵ دقیقه

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ دفترچه شماره ۲ (۱۸۰ سوال) و (۱۶۵ دقیقه) ریاضی ۲۰ ۱۰۱ ۱۲۰ ۲۵ دقیقه اقتصاد ۱۵ ۱۲۱ ۱۳۵ ۱۰ دقیقه زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) ۳۰ ۱۳۶ ۱۶۵ ۳۰ دقیقه زبان عربی (اختصاصی) ۲۰ ۱۶۶ ۱۸۵ ۲۰ دقیقه تاریخ و جغرافیا ۳۰ ۱۸۶ ۲۱۵ ۲۵ دقیقه علوم اجتماعی ۲۰ ۲۱۶ ۲۳۵ ۱۵ دقیقه فلسفه و منطق ۲۵ ۲۳۶ ۲۶۰ ۲۵ دقیقه روانشناسی ۲۰ ۲۶۱ ۲۸۰ ۱۵ دقیقه

*برای متقاضیان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب‌های «اصول عقاید ۱، ۲، ۳»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱، ۲، ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می‌شود.

در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم انسانی، متقاضیان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید (با علامتگذاری بند ۳۸ تقاضانامه) انتخاب می‌کردند که به یکی از دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سئوالات گروه آزمایشی علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتابهای دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

لذا نوع دفترچه‌های سئوالات عمومی و اختصاصی برای این دسته از متقاضیان در گروه آزمایشی علوم انسانی براساس درخواست خودشان درنظر گرفته شده و در جلسه آزمون به آنها تحویل خواهد شد.

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی ساعت ۸ صبح جمعه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ دفترچه شماره ۲ (۱۷۰ سوال) و (۱۷۵ دقیقه) زمین شناسی ۲۵ ۱۰۱ ۱۲۵ ۲۰ دقیقه ریاضی ۳۰ ۱۲۶ ۱۵۵ ۴۷ دقیقه زیست شناسی ۵۰ ۱۵۶ ۲۰۵ ۳۶ دقیقه فیزیک ۳۰ ۲۰۶ ۲۳۵ ۳۷ دقیقه شیمی ۳۵ ۲۳۶ ۲۷۰ ۳۵ دقیقه دفترچه شماره ۳ (۵۰ سوال) و (۳۰ دقیقه) مخصوص بهیاران شاغل و متقاضیان دارنده دیپلم بهیاری بهیاری ۵۰ ۲۷۱ ۳۲۰ ۳۰ دقیقه

*برای دیپلم‌های بهیاری که در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کرده‌اند آزمون درس بهیاری به عنوان یک درس اختصاصی با ضریب ۴ برگزار می‌شود. نحوه تاثیر نمره این درس در نمره کل مربوط به زیر گروه رشته پرستاری برای پذیرش در دروه روزانه این رشته با استفاده از سهمیه بهیاری در این آزمون بصورت تاثیر مثبت است.

آن دسته از متقاضیانی که در روی کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان نوع دیپلم (بند ۷) دیپلم بهیاری و در مقابل بند (۱۰ بهیار) کلمه «بلی» درج شده است، علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۲ آزمون اختصاصی باید به سوالات دفترچه شماره ۳ درس بهیاری) نیز پاسخ دهند.

چنانچه متقاضی در این خصوص با توجه به سوابق تحصیلی مغایرتی مشاهده کرد باید حداکثر تا روز چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ به نماینده سازمان مستقر در باجه رفع نقص شهرستان برگزاری آزمون بر اساس جدول اعلام شده مراجعه کرده و اطلاعات مندرج در کارت ورودی خود را اصلاح کنند.

جدول جزئیات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبانهای خارجی (دفترچه شماره ۲) کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون شماره دفترچه عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی ساعت ۸ صبح شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ دفترچه شماره ۲ (۷۰ سوال) و (۱۰۵ دقیقه) زبان تخصصی (انگلیسی- فرانسه- آلمانی) ۷۰ ۱۰۱ ۱۷۰ ۱۰۵ دقیقه

* نظر به اینکه آزمون زبان تخصصی (دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، مخصوص متقاضیانی است که زبان خارجی امتحانی آنان یکی از زبان‌های انگلیسی، فرانسه و یا آلمانی است، لذا آن دسته از متقاضیان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی که زبان امتحانی آنان یکی از زبان‌های ایتالیایی و یا روسی است، نیازی به پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۲ دفترچه آزمون اختصاصی ندارند و باید پس از پایان آزمون عمومی دفترچه شماره ۱، پاسخنامه و کارت ورودی خود اقدام و با نظر سرپرست سالن امتحانی، جلسه آزمون را ترک کنند.

نکات مهم درباره پاسخنامه کنکور سراسری ۱۴۰۰؛ آزمون نمره منفی دارد

در جلسه آزمون به همراه دفترچه آزمون عمومی، به هریک از متقاضیان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان‌های خارجی یک پاسخنامه داده می‌شود که متقاضیان باید نسبت به پاسخگویی سوالات دفترچه آزمون عمومی و سوالات دفترچه آزمون اختصاصی در پاسخنامه مربوط اقدام کنند.

در مستطیل بالای پاسخنامه شماره داوطلب، نام خانوادگی و نام و گروه آزمایشی درج شده است. در مستطیل بالای پاسخنامه مطلقاً نباید چیزی نوشت یا علامتی گذاشت و به غیر از محل‌های مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامتگذاری در سایر محل‌ها خودداری شود در غیر این صورت فرد بعنوان متخلف شناخته شده و پاسخنامه وی تصحیح نخواهد شد.

متقاضی باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می‌گیرد به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار و نه مداد کپی و ...) تکمیل کند.

به دلیل اینکه پاسخنامه به وسیله ماشین علامتخوان تصحیح می‌شود، لذا از کثیف کردن، تاکردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن خودداری شود.

جواب‌ها باید فقط در پاسخنامه با تکمیل محل مخصوص آنها و به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ مشخص شود. تکمیل محل پاسخ‌ها باید پر رنگ و یکنواخت باشد.

پاسخ‌هایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه درج نشود یا در دفترچه آزمون علامتگذاری یا نوشته شود یا با خودکار و یا هر وسیله دیگری به جز «مداد سیاه» پر شود، قابل تصحیح و نمره گذاری با ماشین نیست و به همین علت به هیچ وجه به حساب نمی‌آید.

در تست‌های چهار گزینه‌ای برای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت (سه نمره مثبت) و برای هر پاسخ غلط، به منظور خنثی کردن پاسخ‌های حدسی یا تصادفی یک نمره منفی) منظور خواهد شد.

به متقاضیان توصیه می‌شود اگر پاسخ سوالی را نمی‌دانند به آن سوال جواب ندهند؛ زیرا به سوال‌های بدون جواب نمره منفی یا مثبت تعلق نمی‌گیرد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ‌های آن سوال، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

قبل از شروع آزمون، به هر یک از متقاضیان یک فرم نظر خواهی حاوی ۱۰ سوال داده خواهد شد، که لازم است پاسخ سوالات مندرج در فرم مذکور را به مدت ۱۰ دقیقه در همان فرم درج کنند.

هرگونه اطلاع رسانی در مورد اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته در دهه دوم مرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌شود و لازم است داوطلبان پس از پایان جلسه آزمون برچسب صندلی خود را برداشته و تا اعلام نتایج نهایی آزمون نزد خود نگاه دارند.