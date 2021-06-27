برگزاری سومین جشنواره استانی تئاتر «وتار» در بیجار

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سومین جشنواره استان تئاتر وتار با هدف شناسایی، جذب و پرورش هنرمندان جوان، جریان سازی در حوزه نمایش در استان بر اساس ارزش‌های اسلامی، انقلابی و فرهنگی، تبادل فکر و اندیشه در میان فعالان تئاتر استان کردستان، معرفی و برجسته سازی چهره‌های برتر تئاتر کردستان، فراهم کردن زمینه برای عرضه توانمندی هنرمندان تئاتر کردستان در سطح ملی و بین المللی، تأمین نیاز فرهنگی جامعه مخاطب و توزیع عادلانه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در تمامی شهرستان‌های استان آذر ماه ۱۴۰۰ در بیجار برگزار می‌شود.

وی در خصوص بخش‌های جشنواره گفت: جشنواره استانی تئاتر وتار در یک بخش رقابتی برگزار می‌شود و تمامی هنرمندان ساکن استان و یا کردستانی‌های مقیم در سایر نقاط کشور می‌توانند در این جشنواره حضور داشته باشند.

مرادی موضوع آثار ارسالی به جشنواره را آزاد اعلام کرد و گفت: آثاری که مرتبط با مضامین فرهنگ بومی و محلی، تاریخ و ادبیات و همچنین آئین و رسوم کردستان، خانواده، دفاع مقدس و ایثار و شهادت باشند در اولویت پذیرش قرار دارند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در این خصوص ادامه داد: آثاری که به موضوع شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها پرداخته باشند و همچنین در راستای پاسداشت و تجلیل از مقام مدافعان سلامت باشند در بخش ویژه جشنواره شرکت داده شده و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وی در خصوص مقررات جشنواره نیز گفت: متونی که توسط نویسندگان بومی و استانی نگاشته شده باشند در اولویت پذیرش می‌باشند و متونی که در جشنواره‌های پیشین به اجرا درآمده اند توسط همان گروه اجرایی در این جشنواره پذیرش نخواهند شد.

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره به منظور تقویت و تشویق فعالیت‌های هنری خانوادگی نمایش‌های که بخش اصلی عوامل تهیه آن از یک خانواده باشند، در اولویت پذیرش قرار خواهند گرفت.

وی تأکید کرد: به منظور بهره مندی علاقه مندان تئاتر در شهرستان‌های استان از دیدن آثار انتخاب شده هر گروه پس از پذیرش در بخش مسابقه موظف به اجرای عمومی در شهرستان محل اقامت خود می‌باشد.

مرادی امتیازات این دوره از جشنواره را تشریح کرد و گفت: جشنواره به شکل رقابتی بوده و در رشته‌های مختلف نفرات برتر توسط هیئت داوران معرفی خواهند شد و در کنار پرداخت کمک هزینه تولید به آثار انتخاب شده یک اثر جهت اجرای عمومی در تهران انتخاب و آثار برگزیده به جشنواره سراسری سوره ماه معرفی خواهند شد.

وی در خصوص نحوه شرکت در جشنواره نیز گفت: هنرمندان متقاضی جهت حضور در جشنواره باید در مدت زمان تعیین شده در فراخوان جشنواره سه نسخه از متن نمایش در محیط word به همراه مجوز نویسنده را به همراه رزومه کارگردان با همراه مستندات مورد نیاز مطابق با فرم شرکت در جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.

وی در خصوص تقویم برگزاری جشنواره نیز گفت: هنرمندان متقاضی از ششم تیرماه تا ۳۱ مرداد می‌توانند متون خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در سنندج، خیابان شهید تعریف، پایین‌تر از بیمارستان شهید قاضی، حوزه هنری استان کردستان ارسال کنند.

وی افزود: دبیرخانه جشنواره نتایج بازخوانی متون ارسالی را ۱۰ شهریور ماه اعلام می‌کند و سپس از ۲۰ مهرماه به صورت حضوری بازبینی آثار انتخاب شده انجام خواهد شد و در نهایت با حضور آثار راه یافته به بخش نهایی و رقابتی این جشنواره ۱۷ تا ۱۹ آذر ماه در بیجار برگزار می‌شود.

وی در پایان گفت: علاقه‎مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۳۳۲۴۳۶۲۴ با پیش شماره ۰۸۷ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس www.Artsanandaj.ir مراجعه کنند.