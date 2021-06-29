به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش ملی پدافند شیمیایی صبح امروز(سه‌شنبه) همزمان با روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور و با همکاری دانشگاه بقیه الله (عج) در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

سردار جلالی در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: اگر چه حقوق بشر و احترام به جان انسان‌ها در افکار عمومی دنیا مطرح می شود ، اما متاسفانه باز هم شاهد هستیم در سراسر دنیا و هر جایی که استکبار وجود دارد و منافع آنها در خطر باشد رسمی و غیررسمی از سلاح شیمیایی استفاده می‌شود و در این میان آدم های غیرنظامی و کودکان زنان را در این جنایات مورد آسیب و کاشتار قرار می‌دهد این نشان می‌دهد که کنوانسیون های بین المللی توان بازدارندگی نداشته است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: اگر با کسانی که در بمباران شیمیایی در سردشت و شهر حلبچه دست داشتند محاکمه می‌شدند، امروز شاید دیگر شاهد استفاده کشورها از سلاح شیمیایی نبودیم.

سردار جلالی گفت: کشورهای اروپایی در ظاهر با تمدن و در باطل با خوی حیوانی سلاح شیمیایی را به صدام دادند و او را مجهز کردند. رفتار آن‌ها همانند رفتار هیتلر بود و امروز نیز همان کشورهایی مانند آلمان سلاح‌های شیمیایی را در اختیار دیکتاتورهای همچون صدام قرار می‌دهند تا بر علیه غیرنظامیان استفاده کنند.

وی شعارهایی که از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا در خصوص حقوق بشر داده می‌شود را شعارها و مطالبی غیرواقعی دانست و گفت: خود این کشورها سلاح های را در اختیار دیکتاتورها قرار می دهند تا علیه مردم بی گناه استفاده کنند. آنها تنها شعار حقوق بشر می دهند.

سردار جلالی پرداختن به توانمندی‌های دفاع شیمیایی و پدافند شیمیایی را یکی از تکالیف مهم همه سازمان‌های مسئول در داخل کشور دانست و گفت: نیاز داریم که زیرساخت‌های پدافند شیمیایی به صورت هماهنگ با هم فعالیت کنند. چرا که ما در این زمینه با مشکلاتی روبرو هستیم.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: تولید تجهیزاتی که ما را در برابر تهدیدات شیمیایی محافظت کند، بسیار مهم است و ما نیازمند آن هستیم که صنایع قدرتمندی در این عرصه داشته باشیم. خوشبختانه با تلاش‌های وزارت دفاع، امروز تمامی تجهیزات مقابله با تهدیدات شیمیایی را خودمان تولید می‌کنیم.

وی ادامه داد مسئله بسیار مهم دیگر دانش پدافند شیمیایی است. دانش پدافند شیمیایی، یک شبه به وجود نمی‌آید، پس نیازمند تولید دانش پدافند شیمیایی هستیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اینکه اکثر حوادثی که در کشور روی می‌دهد، ناشی از سهل‌انگاری در حوزه ایمنی است، عنوان کرد: در حوزه هسته‌ای شاخص‌های ایمنی دو تا سه برابر استانداردهاست؛ لذا همین موضوع را هم باید در حوزه پدافند شیمیایی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در حوزه درمان با کمک تولید دانش ناشی از تجربیات دفاع مقدس توانستیم به موفقیت‌های بسیاری دست یابیم به نحوی که در منطقه تولیدکننده دانش در این حوزه هستیم.

سردار جلالی گفت: مراکز شیمیایی متعددی در کشور داریم. به‌عنوان مثال در ماهشهر ۵۲ مجموعه شیمیایی داریم؛ لذا به‌واسطه کثرت چنین مراکزی، داشتن فقط یک قطب درمان شیمیایی کافی نیست. پس باید به آمایش مراکز درمانی بیماران شیمیایی توجه داشته باشیم؛ همچنین در حوزه درمان باید پزشک و پرستار را به‌صورت تخصصی آموزش دهیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: مسئله تنظیم مقررات در حوزه مقابله با تهدیدات شیمیایی نیز مهم است؛ زیرا نیازمند به‌روز بودن دانش ایمنی در حوزه شیمیایی هستیم؛ به‌عنوان مثال، نمی‌شود گاز کلر را از تبریز بار بزنیم و در مسیر صدور به عراق با انفجار کپسول‌های گاز کلر ۷۰۰ نفر مصدوم شوند.

وی بیان کرد: نظام مصون‌سازی و آمادگی پدافند شیمیایی سال گذشته با امضای سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و وزیر کشور هم آن را به استان‌ها و شهرداری‌های کشور ابلاغ کرده است.

سردار جلالی خاطرنشان کرد: در حادثه پالایشگاه تهران، اشکال در رعایت نشدن ایمنی بوده است و این نشان می‌دهد که نمی‌توانیم به موضوع ایمنی زیرساخت‌ها بی اعتنا باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد: کشوری که تهدید امنیتی و جنگی دارد، باید به فراتر از حداقل‌های ایمنی توجه کند؛ مراکز شیمیایی پرخطر بسیاری در شهرها فعالیت می‌کنند؛ لذا باید مجلس قانونی در رابطه با منع فعالیت این‌گونه مراکز در شهرها تصویب کند.