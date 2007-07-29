به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی گلشنی، با بیان اینکه این 100 دستگاه بدنسازی با رویکرد محله محوری در پارک های محلات شهر تهران نصب خواهد شد ، افزود : در تعامل با شورایاری های محلات شهر تهران حدود 100 نقطه از پارک های محله ای شهر تهران برای نصب 100 دستگاه ست بدنسازی شناسایی شده اند که این امکانات و تجهیزات با اولویت توزیع جغرافیایی جمعیت و عدم نصب این وسایل تا کنون در پارکهای اطراف محدوده نصب خواهند شد .

وی همچنین با اشاره به ساخت و نصب 70 دستگاه ست بدنسازی در فاز بعدی برنامه های سازمان زیباسازی اظهار داشت : در دوره های قبلی بخشی از ست های وسایل ورزشی در بوستان ها و پارک های فرامنطقه ای که از تمام مناطق جاذب حضور شهروندان هستند از جمله پارکهای ساعی، لاله ، قیطریه و... نصب شد و در این مرحله نیز 100 دستگاه بدنسازی دیگر به زودی در پارکهای محله ای شهر تهران نصب خواهد شد .

به گفته معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران، با توجه به استقبال چشمگیر شهروندان تهرانی از نصب وسایل ورزشی بدنسازی ویژه بانوان و مردان در سطح پارکها و بوستانهای شهر که یکی از برنامه های موفق سازمان زیباسازی در نوع خود محسوب می شود، قرار است امسال با اولویت درخواست شورایاران محلات و بر اساس اعلام نیاز مناطق 100 درصد پارکهای شهر تهران به ست های ورزشی و بدنسازی تجهیز شوند.