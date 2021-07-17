به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ و در اجرای حکم مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، آئین نامه اجرایی مربوط به بندهای مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آئین نامه فوق، سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف ۳۶۵ میلیون بشکه در سال (یک میلیون بشکه روزانه)، معادل (۲۰ درصد) و مازاد بر آن معادل (۳۸ درصد) است.

همچنین به استناد بند (الف) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع وصولی حاصل از خالص صادرات گاز (۲۰ درصد) تعیین شد.