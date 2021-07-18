خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مطابق برآورد اولیه مؤسسه ژئوفیزیک زمین لرزه‌ای به شدت ۵.۷ ریشتر در مرز فارس و بوشهر حوالی «خشت» به وقوع پیوست. زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۹ و ۰۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه امروز یکشنبه اعلام شده است.

عمق وقوع این زمین لرزه ۱۱ کیلومتری از سطح زمین و مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به طول و عرض جغرافیایی ۵۱.۲۳ و ۲۹.۶۷ بوده است. این زلزله در ۱۶ کیلومتری خشت (فارس)، ۲۱ کیلومتری وحدتیه (بوشهر) و ۲۲ کیلومتری کنار تخته (فارس) رخ داده است.

آخرین اخبار این زلزله را در زیر می‌خوانید.

۰۱:۲۷ زمین لرزه ۳.۵ ریشتری خشت را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر بامداد امروز دوشنبه ساعت ۰۱:۱۳:۴۳ حوالی خشت در استان بوشهر را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری به وقوع پیوست.‌

۲۲:۰۰ وضعیت آب، برق و گاز در منطقه زلزله‌زده عادی است

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: کانون اصلی زلزله در منطقه خشت از توابع کازرون استان فارس بوده که خوشبختانه تاکنون مشکلی در خصوص گازرسانی در این منطقه اعلام نشده است.

جعفرزاده، مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو هم گفت: شبکه آب و برق در استان فارس بعد از زلزله در شرایط عادی بوده و کاملاً پایدار است. وی افزود: به‌دلیل شرایط جوی پیش‌بینی شده در استان، تیم‌های عملیاتی منطقه از قبل در آمادگی کامل قرار داشتند و این امر همچنان ادامه دارد.

۲۰:۴۶ روستا به روستا در حال بررسی منطقه زلزله‌زده «خشت» هستیم / خسارات ناچیز است

علی مظفری فرماندار کازرون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پس از اعلام وقوع زمین لرزه در منطقه هشت تیم ارزیابی به محل وقوع زمین لرزه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: تاکنون مطلبی در خصوص خسارت‌های جدی گزارش نشده است اما تمامی روستاها در حال ارزیابی اند.

فرماندار کازرون ادامه داد: تیم‌های امدادی به مناطق مختلف اعزام شده‌اند تا در صورت احتمال وقوع خسارت به افراد امداد رسانی شود.

وی ادامه داد: مطابق بررسی‌ها تاکنون خسارات ناچیز بوده و قابل جبران است.

۲۰:۱۴ با پس‌لرزه‌های بالای ۳ ریشتر؛ منطقه «خشت» در استان فارس ۷ مرتبه لرزید

در حالی که ساعت ۱۹ و ۴ دقیقه یکشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر منطقه خشت در استان فارس را لرزاند همچنان این منطقه شاهد پس لرزه‌های بالای ۳ ریشتر است.

تاکنون ۶ پس لرزه از ۳.۳ ریشتر تا ۳.۹ ریشتر منطقه خشت در استان فارس را لرزانده است.

۲۰:۰۵ ۴ تیم ارزیاب راهی منطقه «خشت» شد / اعزام بالگردهای اورژانس

مهدی خوبیار معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر فارس مهدی خوبیار در گفتگو با مهر اعلام کرد: چهار تیم از جمعیت هلال احمر استان به منطقه زلزله زده خشت اعزام شده است.

وی افزود: شهرستان‌های شیراز، کازرون، فراشبند و ممسنی در حالت آماده باش هستند.

معاون جمعیت هلال احمر استان فارس اظهار داشت: در حال حاضر گزارشی از خسارت مالی و جانی در این منطقه اعلام نشده و تیم ارزیاب در حال بررسی خسارات احتمالی هستند.

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور هم گفت: تیم‌های ارزیاب شامل دو فروند هلی‌کوپتر به منطقه اعزام شده است.

۱۹:۵۹ خسارت جانی تاکنون از زمین‌لرزه «خشت» گزارش نشده است

دکتر محمد جواد مرادیان رئیس اورژانس استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: زمین لرزه ۵ و هفت دهم ریشتری خشت تاکنون خسارت جانی نداشته است اما گروه‌های ارزیابی در حال بررسی منطقه‌اند.

وی اضافه کرد: این زمین لرزه تاکنون چندین پس لرزه داشته است ولی این زمین لرزه‌ها تاکنون خسارتی به همراه نداشته است.

۱۹:۵۴ آماده باش ۶ استان در پی وقوع زمین لرزه ۵.۷ ریشتری

مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در پی زمین لرزه ۵.۷ ریشتری استان‌های اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و یزد به همراه ۵ تیم هلال احمر از شیراز، فراشبند، ممسنی، کازرون و رستم در حالت آماده باش هستند.

وی افزود: طبق ارزیابی تیم‌های امدادی و عملیاتی تاکنون گزارشی از تخریب و خسارات احتمالی اعلام نشده است.

۱۹:۴۹ گزارشی از خسارت زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در استان بوشهر نداشته‌ایم

جهانگیر دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر ساعت ۱۹ و چهار دقیقه روز یکشنبه مرز استان‌های بوشهر و فارس را لرزاند.

وی اضافه کرد: این زمین‌لرزه دارای شدت بالایی بوده و در نقاط مختلف استان بوشهر احساس شده است ولی تاکنون گزارشی از خسارت ناشی از این زمین‌لرزه نداشته‌ایم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با اشاره به وقوع این زمین لرزه در منطقه کوهستانی، گفت: تیم‌های ارزیاب برای بررسی خسارت احتمالی به محل اعزام شدند.

۱۹:۴۰ تیم‌های کارشناسی و امدادی به «خشت» اعزام شدند / تاکنون خسارتی گزارش نشده است

رحیم آزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری زمین منطقه خشت استان فارس را لرزاند.

وی تصریح کرد: تیم‌های کارشناسی، امداد رسانی و هلال احمر به منطقه اعزام شدند و تا این لحظه گزارشی از خسارت اعلام نشده است.

۱۹:۳۸ «خشت» مجدد تکان خورد / وقوع ۴ پس‌لرزه

مطابق برآورد اولیه مؤسسه ژئوفیزیک بعد از وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری دو پس لرزه دیگر در مرز فارس و بوشهر به وقوع پیوست.

بر اساس برآورد مؤسسه ژئوفیزیک پس لرزه اول به شدت ۳.۶ ریشتر در مرز فارس و بوشهر در حوالی «خشت» به وقوع پیوست.

زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه امروز یکشنبه اعلام شده است. عمق وقوع این زمین لرزه ۱۰ کیلومتری از سطح زمین و مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به طول و عرض جغرافیایی ۵۱.۳۹ و ۲۹.۵۹ بوده است.

این زلزله در ۵ کیلومتری خشت (فارس)، ۶ کیلومتری کنار تخته (فارس) و ۱۹ کیلومتری وحدتیه (بوشهر) رخ داده است.

همچنین پس لرزه دوم به شدت ۳.۸ ریشتر در استان فارس حوالی خشت در ساعت ۱۹ و ۲۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه امروز یکشنبه به وقوع پیوست.

پس لرزه سوم نیز به شدت ۳.۸ ریشتر در استان فارس حوالی بابامنیر در ساعت ۱۹ و ۲۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه امروز به وقوع پیوست. پس لرزه چهارم نیز ۱۹ و ۳۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه حوالی خشت را تکان داد.