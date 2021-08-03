چهارمین هفته متوالی خروج سرمایه از بازار رمزارزها ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دادههای شرکت مدیریت داراییهای دیجیتالی کوینشیر نشان داد صندوقهای رمزارزها و محصولات سرمایهگذاری در آنها برای چهارمین هفته متوالی شاهد خروج سرمایه بودهاند که بیشترین حجم خروج سرمایه از محصولات مرتبط با بیتکوین اتفاق افتاده است.
در هفته منتهی به ۳۰ جولای میزان خروج سرمایه از کل بازار رمزارزها به ۱۹.۵ میلیون دلار رسید در حالی که تنها از بازار بیتکوین ۱۹.۷ میلیون دلار خارج شده بود. این به این علت بود که بازار محصولات دیگری مانند ریپل و پولکا دات، شاهد ورود سرمایه بودند.
جیمز باترفیل، استراتژیست سرمایهگذاری کوینشیر، میگوید: خروج سرمایه از بازار بیتکوین علیرغم ریکاوری قیمت این رمزارز در روزهای اخیر رخ داده است که نشان میدهد سرمایهگذاران از بالا آمدن قیمتها استفاده کرده تا با فروش بیتکوین به سود بیشتری دست پیدا کنند.
در گزارش این پایگاه آمده است: در اواسط ماه می، روند نزولی قیمت رمزارزها باعث خروج ۲۹۵ میلیون دلار سرمایه از این بازار شد که این معادل ۱ درصد کل داراییهای تحت مدیریت در این بازار است.
هفته گذشته قیمت بیتکوین ۱۲.۵ درصد جهش کرد و تا ۴۳ هزار دلار بالا رفت اما امروز تا ساعت ۸:۵۱ سهشنبه به وقت تهران با سقوطی ۱.۵۳ درصدی به ۳۸,۷۵۱ دلار بازگشت.
در پایان این گزارش اعلام شده است که میزان ورود سرمایه به بازار بیتکوین از ابتدای امسال تا به امروز به ۴.۱ میلیارد دلار رسیده است.
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