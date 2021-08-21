  1. سلامت
  2. درمان
۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۲۰

رئیس کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ تاکید کرد؛

وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند کرونا را کنترل کند

وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند کرونا را کنترل کند

رئیس کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹، بر ضرورت همکاری همه جانبه برای دستگاه ها برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوری گفت: دو عامل در افزایش روند اپیدمی نقش دارند و برای مقابله با فراگیری باید هر دو عامل مدیریت و سیاستگذاری‌ها و همچنین رفتارهای مردم و شیوه زندگی را در نظر بگیریم.

وی افزود: به دلیل اقدامات و مداخلات دیر هنگام در مقابله با بیماری، روند فعلی بیماری در کشور مناسب نیست.

سوری گفت: موج اخیر فراگیری کرونا از غرب هرمزگان آغاز شد و به دلیل تأخیر در مقابله و کم توجهی به محدودیت‌های اعلام شده، کانون‌های جدیدی در مناطق دیگر شکل گرفت.

این اپیدمیولوژیست افزود: بهبود وضعیت فراگیری کرونا در سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که مدیریت صحیح و مناسب، نتیجه بخش بود، به طوری که آمار روزانه فوتی‌ها در استان سیستان و بلوچستان به ۴ تن کاهش یافته است.

وی گفت: وزرات بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قادر به کنترل شرایط نیست، باید ضمن اینکه فرآیند واکسیناسیون را در کشور اصلاح کنیم، لازم است سایر بخش‌های مرتبط و دست اندرکار به شکل فعال همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، موضوع بیماری را در اولویت قرار دهند.

کد مطلب 5285340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها