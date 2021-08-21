وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند کرونا را کنترل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوری گفت: دو عامل در افزایش روند اپیدمی نقش دارند و برای مقابله با فراگیری باید هر دو عامل مدیریت و سیاستگذاری‌ها و همچنین رفتارهای مردم و شیوه زندگی را در نظر بگیریم.

وی افزود: به دلیل اقدامات و مداخلات دیر هنگام در مقابله با بیماری، روند فعلی بیماری در کشور مناسب نیست.

سوری گفت: موج اخیر فراگیری کرونا از غرب هرمزگان آغاز شد و به دلیل تأخیر در مقابله و کم توجهی به محدودیت‌های اعلام شده، کانون‌های جدیدی در مناطق دیگر شکل گرفت.

این اپیدمیولوژیست افزود: بهبود وضعیت فراگیری کرونا در سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که مدیریت صحیح و مناسب، نتیجه بخش بود، به طوری که آمار روزانه فوتی‌ها در استان سیستان و بلوچستان به ۴ تن کاهش یافته است.

وی گفت: وزرات بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قادر به کنترل شرایط نیست، باید ضمن اینکه فرآیند واکسیناسیون را در کشور اصلاح کنیم، لازم است سایر بخش‌های مرتبط و دست اندرکار به شکل فعال همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، موضوع بیماری را در اولویت قرار دهند.