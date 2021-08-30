خروج از افغانستان یکی از بدترین تصمیمات سیاست خارجی آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «میچ مک کانل»، رئیس جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا در حساب کاربری خود در توئیتر از تصمیم رئیس جمهور این کشور برای خروج از افغانستان به شدت انتقاد کرد.

مک کانل در این ارتباط، خروج دولت بایدن از افغانستان را یکی از بدترین تصمیمات سیاست خارجی در تاریخ آمریکا عنوان کرد و گفت: اینکه ما تصمیم گرفتیم مبارزه را کنار بگذاریم به این معنا نیست که تروریست‌ها از بین می‌روند، بلکه آن‌ها با تصمیم سیاسی وحشتناک رئیس جمهور بایدن جسور می‌شوند و تجدید قوا خواهند کرد.

در بامداد سه شنبه، پنتاگون خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و اتمام مأموریت آمریکا پس از دو دهه اشغالگری در این کشور را تأیید کرد.

شبکه خبری ان‌بی‌سی‌نیوز پس از خروج آخرین هواپیمای آمریکا از فرودگاه بین‌المللی کابل آن را «پایانی خون‌بار و پرآشوب» برای طولانی‌ترین جنگ آمریکا توصیف کرد.

با این حال خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان با انتقادات بسیاری روبرو شده است.

از جمله «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین آمریکا در واکنش به خروج ناگهانی از افغانستان خطاب به جو بایدن گفت که آمریکا هیچ وقت تا این اندازه ضعیف نشده بود.