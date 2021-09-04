ترکیه از کشته شدن اعضای پ.ک.ک در حمله به شمال عراق خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن هفت عضو گروهک «پ.ک. ک» در حمله ارتش این کشور به شمال عراق خبر داد.

در این ارتباط، وزارت دفاع ترکیه گفته است که نیروهای هوایی این کشور توانسته اند هفت تن از اعضای «پ.ک. ک» از جمله رهبران این گروه در منطقه «غارا» در شمال عراق را شناسایی کرده و هدف قرار دهند.

براساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه؛ در میان کشته شدگان همچنین مسئول تشکیلات زنان، مسئول آموزش، مسئول مدرسه ترور و مسئول روابط عمومی پ.ک. ک نیز حضور دارد.

به گفته وزارت دفاع ترکیه، حملات اخیر ارتش ترکیه ضربه جدیدی به پ.ک. ک در شمال عراق بوده است.

ترکیه از خرداد سال گذشته برای سرکوب عناصر حزب کارگران کردستان (پ ک ک) این کشور عملیات گسترده نظامی زمینی و هوایی خود را به ویژه در شمال عراق آغاز کرده است.

عراق تا کنون بارها با انتقاد از حملات ارتش ترکیه در مناطق کوهستانی شمال اقلیم کردستان، خواستار توقف این حملات شده است.

از جمله کمتر از یک ماه پیش نیز «جولی اسعد» از رهبران جنبش «التغییر» خواستار احترام گذاشتن به حاکمیت عراق از سوی ترکیه و توقف حملات هوایی ارتش این کشور در شمال عراق شده بود.

همچنین پیش تر نیز «بدر الزیادی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق تاکید کرده بود که نفوذ و پیشروی ترکیه در عراق نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار می‌رود.