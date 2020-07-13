حملات سنگین توپخانه ای ارتش ترکیه به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، یک منبع آگاه در استان دهوک در شمال عراق از حملات سنگین توپخانه ای ارتش ترکیه به چند روستا در این استان خبر داد.

این منبع اعلام کرد: ارتش ترکیه مجددا، روستاهای ناحیه کانی ماسی در استان دهوک را امروز دوشنبه به شدت گلوله باران کرد. تاکنون گزارشی از کشته و زخمی شدگان ناشی از این حملات توپخانه ای مخابره نشده است.

از سوی دیگر خبرگزاری عراق(نینا) هم گزارش داد: حملات توپخانه ای و هوایی ترکیه به استان دهوک در شمال عراق ادامه دارد و ارتش ترکیه به دنبال تسلط بر مناطقی راهبردی در عمق اراضی این استان است.

این رسانه عراقی اعلام کرد: آنگونه که منابع محلی گزارش داده اند، نیروهای ارتش ترکیه به دنبال تسلط بر کوه کیسته در ناحیه کانی ماسی از توابع استان دهوک هستند.

این در حالی است که چندی قبل، «احمد ملا طلال» سخنگوی نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای حملات ترکیه به شمال این کشور را نقض حاکمیت، تمامیت ارضی و ثبات عراق برشمرد و خواستار توقف فوری آن شد.

وی گفته بود: ترکیه مدتی است که دست به تجاوز مکرر به خاک عراق می‌زند. ما ضمن محکومیت این اقدام که به روابط مستحکم و دیرینه بین دو ملت، ضربه می‌زند و تعرض به حاکمیت، جان و مال شهروندان عراق است، خواهان توقف فوری این حملات هستیم.