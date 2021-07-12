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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۲۶

تداوم بمباران شمال عراق از سوی جنگنده های ترکیه

تداوم بمباران شمال عراق از سوی جنگنده های ترکیه

منابع عراقی از حملات جدید هوایی ارتش ترکیه به مناطقی در شمال این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، جنگنده‌ها و پهپادهای ارتش ترکیه حملات جدیدی به مناطق شمالی عراق انجام دادند.

به گفته منابع امنیتی اقلیم کردستان عراق، جنگنده های ترکیه منطقه دیرلیک در شمال استان دهوک و منطقه شیلادزی را بمباران کردند.

در همین رابطه، وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای از کشته شدن ۴ عضو پ ک ک در حملات هوایی روز گذشته خبر داد.

گفتنی است نیروهای ترکیه از ۲۳ آوریل امسال، دور جدیدی از عملیات زمینی و هوایی خود علیه پ ک ک را در مناطق مرزی عراق آغاز کرده اند.

ترکیه در دو عملیات پنجه برق و پنجه صاعقه مناطقی در شمال عراق از جمله العمادیه، زاخو، جبل متین، افاشین، باسیان، جبل کیسته و الزاب را هدف حمله قرار می دهد.

کد مطلب 5256457

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