تداوم بمباران شمال عراق از سوی جنگنده های ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، جنگنده‌ها و پهپادهای ارتش ترکیه حملات جدیدی به مناطق شمالی عراق انجام دادند.

به گفته منابع امنیتی اقلیم کردستان عراق، جنگنده های ترکیه منطقه دیرلیک در شمال استان دهوک و منطقه شیلادزی را بمباران کردند.

در همین رابطه، وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای از کشته شدن ۴ عضو پ ک ک در حملات هوایی روز گذشته خبر داد.

گفتنی است نیروهای ترکیه از ۲۳ آوریل امسال، دور جدیدی از عملیات زمینی و هوایی خود علیه پ ک ک را در مناطق مرزی عراق آغاز کرده اند.

ترکیه در دو عملیات پنجه برق و پنجه صاعقه مناطقی در شمال عراق از جمله العمادیه، زاخو، جبل متین، افاشین، باسیان، جبل کیسته و الزاب را هدف حمله قرار می دهد.