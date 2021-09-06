اسپیس ایکس برای اولین بار ۴ شهروند عادی را به فضا می برد

به گز ارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، اسپیس ایکس تصمیم دارد هفته آینده برای نخستین بار شهروندان عادی را به سفری ۳ روزه دور زمین ببرد.

قرار است در ۱۵ سپتامبر موشک فالکون ۹ یک کپسول دراگون همراه ۴ شهروند را به فضا ببرد. این مأموریت ۴ Inspiration نام گرفته است.

موشک و کپسول اسپیس ایکس از مقر فضایی کندی واقع کیپ کاناورال ناسا به فضا پرتاب می‌شوند. طی این مأموریت کپسول دراگون به ارتفاع ۳۳۵ مایلی زمین می‌رود. چنین ارتفاعی ۷۵ مایل بالاتر از مکان ایستگاه فضایی بین المللی و هم سطح با مکان تلسکوپ هابل است.

جارد ایزاکمن، هایلی آرسنوکس، کریس سمبورسکی و دکتر سیان پروکتور مسافران کپسول دراگون هستند. آنها برای این سفر آموزش‌های مختلفی مانند آموزش سانتریفوژ، شبیه سازی های دراگون، مشاهده بقیه مأموریت‌های پرتاب اسپیس ایکس، آموزش ارتفاع و تست‌های پزشکی انجام داده‌اند. فرمانده این مأموریت نیز ایزاکمن ۳۸ ساله است.

کپسول دراگون و موشک فالکون ۹ که در این مأموریت استفاده می‌شوند، قبلاً به فضا پرتاب شده‌اند.