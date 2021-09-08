تزریق روزانه واکسن کرونا در خراسان رضوی از ۵۱ هزار دز گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قلیان از ثبت تزریق ۵۱ هزار دز واکسن کرونا به گروه‌های هدف در یک روز خبر داد و اظهار کرد: با اختصاص واکسن‌های جدید، روند واکسیناسیون در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سرعت گرفته است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از شیوع بالاتر ویروس کرونا، باید در فاصله دو پیک به سرعت واکسیناسیون انجام شود، از همین رو تلاش می‌شود ظرفیت تزریق روزانه واکسن در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزایش یابد.

رئیس کمیته بهداشت ستاد اجرایی مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این‌که تاکنون یک میلیون و ۶۷۵ هزار نفر زیر پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند، اضافه کرد: از این تعداد، یک میلیون و ۱۶۹ هزار نفر دز اول و ۵۰۵ هزار نفر دز دوم را دریافت کردند.

وی با بیان این‌که بر اساس ابلاغ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، متولدین ۱۳۶۰ و قبل از آن در مناطق زیر پوشش دانشگاه و شهر مشهد مشمول دریافت واکسن هستند، خاطرنشان کرد: همچنین متولدین ۱۳۷۰ و قبل از آنکه ساکن مناطق حاشیه شهر مشهد هستند نیز مشمول دریافت واکسن کرونا هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر ۴۲ پایگاه و مرکز تجمیعی واکسیناسیون در مناطق زیر پوشش این دانشگاه راه‌اندازی شده است که این پایگاه‌ها در مشهد، فریمان، سرخس، قوچان، چناران، کلات، طرقبه، خواف، کاشمر، گلبهار، بردسکن، تایباد و کاشمر ارائه خدمت می‌کنند.