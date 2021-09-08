فراخوان ارسال تولیدات تصویری ۱۲۸ ثانیه ای پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حج و زیارت رسانه ملی، نخستین مسابقه تولیدات تصویری ۱۲۸ ثانیه ای با موضوع پیاده روی اربعین در هفت محور موضوعی از جمله وحدت مذاهب و ادیان، اقوام و ملل، رزمایش اقتدار مسلمین، دوستی ۲ ملت ایران و عراق، جلوه های شوق خدمت، زیارت خانوادگی، کودکان زائر و خادم و جاماندگان برگزار می شود و ساختار ارسال تولیدات باید در یکی از آثار نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و یا موشن گرافیک باشد. همچنین بخش ویژه این مسابقه تکریم یاد شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس خواهد بود.

شرکت کنندگان برای درج اطلاعات فردی و ارسال آثار تولیدی در یکی از قالب های mkv و یا mp۴ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰ فرصت دارند به پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت صدا وسیما به نشانی www.labbaik.ir مراجعه کنند.

آثار پس از ثبت در دبیرخانه فراخوان، توسط خبرگان و مراکز تخصصی رسانه ملی مورد ارزیابی و داوری نهایی قرار می‌گیرد و برگزیدگان در روز اول آبان ۱۴۰۰ برابر با شب هفدهم ربیع الاول از طریق پایگاه اطلاع رسانی لبیک اعلام خواهد شد.

به ۱۴ نفر از صاحبان آثار برگزیده تولیدی کمک هزینه تشرف زیارت کربلای معلی اهدا خواهد شد.