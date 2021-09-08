قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت از سرگیری فعالیت سالن‌های دولتی تئاتر با توجه به فعالیت سالن‌های خصوصی و مشاغل گروه ۲ در سطح شهر تهران، به خبرنگار مهر گفت: یک هفته پیش پیشنهاد از سرگیری فعالیت سالن‌های دولتی تئاتر را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه دادیم و همچنین پیگیر هستیم.

وی با بیان اینکه طبق قانون فعالیت گروه ۲ مشاغل در شرایط قرمز کرونایی ممنوع است، یادآور شد: با توجه به اینکه در این شرایط به ثباتی در سطح جامعه رسیده‌ایم، ما هم پیشنهاد اجرای تئاتر در سالن‌های دولتی تئاتر را با یک سوم ظرفیت سالن ارائه دادیم و منتظر پاسخ وزارتخانه و ستاد کرونا هستیم.

آشنا متذکر شد: تعطیلی‌های اخیر کرونایی برای تئاتر طولانی شده و این امر آسیبی جدی به هنرمندان و فعالیت‌های این حوزه وارد کرده است.

مدیرکل هنرهای نمایشی درباره این موضوع که برای جبران مالی اجرای نمایش با یک سوم ظرفیت سالن‌های دولتی چه تمهیدی در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: اگر با این پیشنهاد موافقت و فعالیت سالن‌های دولتی تئاتر از سر گرفته شود، ما متناسب با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خالی سالن‌های مدنظر، تغییر و در میزان مبلغ کمک هزینه‌های گروه‌های تئاتری بازنگری خواهیم داشت که با این شرایط آثار خود را اجرا خواهند کرد.