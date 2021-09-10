به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت شرکت در بخش علمی بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد.

پیش از این علاقه‌مندان شرکت در بخش علمی جشنواره قصه‌گویی تا ۲۰ شهریور فرصت داشتند که آثار خود را به دبیرخانه این رویداد فرهنگی، ادبی ارسال کنند.

بر اساس این خبر، مقاله‌های علمی پژوهشی و مروری بر کتاب‌های تالیفی، ترجمه و مرجعی که از سال ۱۳۹۵ تاکنون منتشر شده به همراه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، به عنوان قلمرو آثار این بخش معرفی شده است.

بر اساس فراخوان بخش علمی جشنواره قصه‌گویی، کتاب‌ها باید در زمینه‌ی مباحث نظری قصه، قصه‌گویی، قصه‌پژوهی و آموزش قصه‌گویی باشد و مقاله‌ها نباید در جشنواره یا همایش دیگری ارایه شده باشد، اما در مورد رساله‌ها و پایان نامه‌ها شرط انتشار، لازم نیست.

بر همین اساس محورهای موضوعی مقاله‌های علمی برای شرکت در این رویداد باید با مضامین کارکردی قصه‌گویی در ابعاد فرهنگی، روان‌شناختی و جامعه شناختی، در زمینه‌ی اجرایی نیز شامل اصول قصه‌گویی، روش‌های تکمیلی و شیوه‌های قصه‌گویی و در حوزه محتوایی قصه‌گویی و رویکردهای نقد ادبی باشد.

علاقه‌مندان تا ۳۱ شهریور فرصت دارند آثار خود را به نشانی تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ساختمان معاونت فرهنگی، دبیرخانه بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی ارسال کنند.

هم‌چنین برای آگاهی بیشتر از شرایط و مقررات این فراخوان به پایگاه خبری کانون به نشانی kanoonnews.ir و سایت جشنواره به نشانی kanoonfest.ir مراجعه و در صورت نیاز با شماره ۰۲۱۸۸۹۷۱۳۶۳ تماس بگیرند.

مرحله پایانی بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم‌زمان با شب یلدا برگزار می‌شود.