بیانیه کمیته چهارجانبه اتحادیه عرب خدمت به رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده با محکومیت اتهامات سخیف وارده در بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب، صدور چنین بیانیه‌هایی را نشان از نبود درک حداقلی کشورهای حاضر در این کمیته از سیر تحولات منطقه‌ای و شرایط کلی حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عربی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایراد اتهامات تکراری دخالت ایران در امور داخلی دیگران از سوی کشورهایی که سابقه مداخله، تنش آفرینی، تروریست پروری، مزدور پروری و جنگ افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفریقا را دارند، مردود شمرد و گفت: کنار هم قرار دادن این اجزا برای اتهام به ایران، مشکل کشورهای مداخله جو و بی اعتنا به مردم را حل نخواهد کرد.

خطیب زاده دغدغه اصلی بانیان چنین بیانیه‌هایی را خدمت آشکار و پنهان به رژیم صهیونیستی خواند و به این چهار کشور توصیه کرد به جای صدور اینگونه بیانیه‌های فاقد ارزش، به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ستمدیده فلسطین تمرکز کنند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی صدور این نوع بیانیه‌ها همزمان با اقدامات برخی از این کشورها برای تحرک بخشی به مناسبات خود با ایران را تناقض‌آمیز خواند و بار دیگر بر موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در دعوت از همسایگان برای گفتگو و حل سوء تفاهمات از طریق مسیرهای دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد.

خطیب زاده در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی با مردود شمردن بیانیه، تمامی اقدامات ایران را در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دانست و مداخله دیگران در این زمینه را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه حفظ و تثبیت دستاوردهای هسته‌ای و توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران را از جمله سیاست‌های راهبردی کشور خواند و با یادآوری کارشکنی‌های برخی کشورهای عضو کمیته خودساخته در مسیر حصول توافق هسته‌ای، بر بی فایده بودن این بیانیه‌ها در مسیر توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور تاکید کرد.