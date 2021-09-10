به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خالد البطش» عضو ارشد جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین سخنانی را در خصوص اقدامات صهیونیست‌ها برای یافتن ۶ اسیر فلسطینی فراری از زندان جلبوع مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این عضو ارشد جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین اعلام کرد که این جنبش به مقامات رژیم صهیونیستی درباره هرگونه تعرض به ۶ اسیر فلسطینی فراری از زندان «جلبوع» هشدار می‌دهد.

البطش افزود: اگر رژیم صهیونیستی کوچک‌ترین تعرضی به ۶ اسیر مذکور انجام دهد، باید منتظر پاسخ سخت ما بماند. نهادهای حقوق بشری بین المللی برای جلوگیری از اقدامات سرکوبگرانه صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان اقدام کنند.

گفتنی است، فرار اسرای فلسطینی واکنش‌های مختلفی به دنبال داشت. در همین ارتباط، جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که عملیات فرار اسرا از زندان، یک عملیات قهرمانانه است که ضربه‌ای بزرگ به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی و سیلی محکمی به ارتش و ساختار سیاسی رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

این جنبش اعلام کرد که همزمان شدن این عملیات قهرمانانه با ضربه محکمی که دشمن صهیونیستی در مرز غزه دریافت کرد، شکست و ناتوانی این رژیم را بیش از پیش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، فوزی برهوم سخنگوی حماس نیز تاکید کرد که فرار ۶ نفر از اسرا علیرغم تمامی موانع امنیتی، اقدامی شجاعانه و قهرمانه است. این پیروزی چالشی حقیقی را در برابر نهادهای امنیتی صهیونیستی قرار داد که خود را شکست‌ناپذیر می‌دانستند.