به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران روز گذشته در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی برابر آمریکا با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد و صعودش به مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها را قطعی کرد.

این برد در حالی رقم خورد که ایران در دقیقه ۲ با اخراج علیرضا صمیمی دروازه بان تیم کشورمان مواجه شد و در نیمه دوم هم توسط حریف تحت فشار قرار گرفت اما در نهایت پیروز از زمین بیرون آمد.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمریکا در دیدار با آرژانتین روی اتفاق ۱۱ گل دریافت کرده بود. آنها آمده بودند تا مقابل ایران کمتر گل بخورند و درگیرانه بازی کردند. متاسفانه کارت قرمز علیرضا صمیمی در دقیقه ۲ هم تاثیرگذار بود.

وی افزود: با این حال سایر ملی پوشان کمک کردند و سریع به بازی برگشتیم. در نیمه دوم هم فرصت‌های زیادی داشتیم که گل نزدیم. وقتی گل نمی زنیم این مشکلات پیش می‌آید.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در پاسخ به این سئوال که آیا از عملکرد بازیکنان تیم راضی بودید؟ تاکید کرد: باید مقابل آمریکا راحت تر بازی می‌کردیم. این مهم است. دوست دارم بازیکنانم از بازی کردن لذت ببرند و باید به هماهنگی و هارمونی برسیم.

ناظم الشریعه درباره اشتباه محاسباتی صمیمی برای مهار توپ خارج از محوطه جریمه که منجر به اخراجش شد، یادآور شد: صمیمی تجربه زیادی دارد و دچار استرس نشده بود. او هنگام خروج از دروازه دچار تردید و پشیمانی شد که آن اتفاق رخ داد.

«با احتساب کارت قرمز حمید احمدی مقابل صربستان آیا فکر نمی‌کنید آمار دو اخراج در دو بازی برای تیم ملی ایران زیاد باشد؟» سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در پاسخ به این سئوال گفت: می‌خواهم بگویم بازی‌های این دوره از جام جهانی پر اخراج است و داورها به بازیکنانی که خطا کنند امان نمی‌دهند.

ناظم الشریعه همچنین در واکنش به انتقادات وحید شمسایی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال که شب گذشته کارشناس برنامه تلویزیون بود، از سبک بازی تیم کشورمان تصریح کرد: هرکسی یک نظری دارد. از نظر من بازیکنان ایران تمام تلاششان را به کار بردند و با غیرت بازی کردند.

سرمربی تیم ملی فوتسال در پایان در خصوص دیدار با آرژانتین هم گفت: باید به دنبال یک بازی خوب باشیم و ببینیم معادلات چطور خواهد شد.