به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی اسفزار صبح شنبه در دیدار با هیئت مدیره مؤسسه آیه‌های استقامت بیرجند اظهار کرد: اینکه براساس آیه‌های قرآنی می‌گوییم اگر دفاع نبود، فساد زمین را فرا می‌گرفت براساس یک تجربه ۴۰ ساله است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس بیان‌کرد: ما مشاهده کردیم که داعش در برخی کشورهای اسلامی با ناموس و میراث فرهنگی و مساجد چه کرد و براساس آن دریافتیم که اگر هشت سال دفاع مقدس نبود برای ایران اسلامی نیز چنین اتفاقاتی رخ می‌داد.

خسروی اسفزار با اشاره به مظلومیت فرهنگ گفت: این مسئله مربوط به زمان حال نیست بلکه از گذشته‌ها و حتی در کلان کشور این مظلومیت فرهنگ وجود داشته است.

وی با بیان اینکه باید از موازی‌کاری در امور فرهنگی بپرهیزیم، اظهار کرد: مؤسسات فرهنگی مردمی نیز اگر کارهای و اهداف مشترک دارند باید هم افزایی داشته و تقسیم کار کنند تا زودتر و سریع‌تر به اهداف خود برسیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف گفت: با توجه به اینکه امروزه فضای مجازی جای فضای حقیقی را گرفته است باید بخش عمده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ دفاع مقدس و شهداء را به سمت کار در فضای مجازی ببریم.

خسروی اظهارکرد: تنها نوشتن کتاب در حوزه فعالیت فرهنگی کفایت نمی‌کند بلکه باید با تدبیر و ریزه‌کاری کتب بسیار خوب را تبلیغ نیز کنیم تا مردم به سمت مطالعه آن گرایش پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تبلیغ کتاب خود نیز یک هنر ارزشمند است، ادامه‌داد: من به وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جلسه کمیسیون که برنامه‌های خود را تبیین می‌کردند، گفتم فرهنگ فقط بنا و عمارت نیست.

نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: افرادی چون شهید احمد رحیمی و شخصیت‌هایی شبیه ایشان بزرگترین میراث فرهنگی این دیار هستند.

خسروی اظهار کرد: در یک تجربه خودم مشاهده کردم که سربازی برای بهره مندی از مرخصی ۱۸ کتاب را مطالعه کرد که یکی از این کتاب‌ها «فلسفه و روش رئالیسم» شهید مطهری بود و با این ظرافت‌ها می‌توان ترویج فرهنگ و کتابخوانی کرد.

وی یادآور شد: می‌توانیم با همکاری دانشگاه‌ها، موضوع بسیاری از پایان نامه‌ها را معرفی برخی از شهدای شاخص، بررسی عملیات‌ها، بررسی آسیب‌های اجتماعی را قرار دهیم.