فوت ۳ بیمار کرونایی در استان بوشهر/ ۲۵۷ نفر بستری هستند

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۵۳ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی استان بستری شده و ۵۵ بیمار تیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۵۷ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۴۹ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و ۲۳ نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از فوت سه بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ۱۹۲۲ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان استان را ۸۴ هزار و ۶۸۸ نفر عنوان کرد.