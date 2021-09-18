به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، غلامرضا رستمیان گفت: امسال ۶۰ هزار زائر از ۶ فرودگاه کشور برای مراسم اربعین حسینی به عراق اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به آماده سازی فرودگاه‌ها برای میزبانی از زوار اربعین، افزود: فرودگاه‌های امام خمینی (ره)، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز پذیرای زائران خواهد بود و البته فرودگاه‌های دیگر نیز آمادگی انجام این پروازها را در صورت اعلام نیاز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری خواهند داشت.

رستمیان افزود: ظرفیت اعزام مسافران در هر فرودگاه بر اساس میزان ثبت نام زائران در سامانه سماح مشخص می‌شود.

وی بیان کرد: به‌منظور جلوگیری از شیوع کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فقط زائرانی که دو دوز واکسن تزریق و در سایت سماح ثبت نام کرده‌اند، امکان اعزام به مراسم اربعین حسینی را دارند.

رستمیان گفت: داشتن ویزای عراق، تست منفی کرونا «پی‌سی‌آر» ۷۲ ساعت قبل از پرواز برای زائران الزامی است؛ بنابراین گزارش سال گذشته به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا امکان اعزام زائران از ایران فراهم نبود.