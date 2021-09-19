آیین نامه سیاست های حاکم بر آموزش مجازی اصلاح می شود

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در روز ۲۳ شهریورماه جاری اظهار داشت: در این جلسه مطابق با آئین نامه‌ای که از سوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سیاست‌های حاکم بر شبکه آموزش دانش آموزی شاد به شورا ارائه شد، اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح این آئین نامه ارائه دادند.

وی گفت: در خصوص الزامات و سیاست‌های حاکم بر شبکه آموزش مجازی کشور بحث‌های مختلفی در این جلسه از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح و پیشنهادات و نظرات مخالف و موافق شنیده شد. از این رو مقرر شد دبیر شورای عالی فضای مجازی به همراه وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق با این نظرات، این آئین نامه را اصلاح و تکمیل کنند.

انتظاری با اشاره به طرح مباحث محتوایی برای تقویت شبکه شاد، پیشنهاد رایگان شدن دسترسی به این شبکه و نیز درخواست برخی مجوزها برای توسعه فعالیت این شبکه آموزشی در شورای عالی فضای مجازی از سوی مسئولان مربوطه، گفت: اگرچه بهتر بود که این آئین نامه پس از اصلاح و تکمیل مباحث مدنظر، برای جمع بندی نهایی بار دیگر در شورای عالی فضای مجازی مطرح و با رأی گیری اعضا، مصوب می‌شد اما با توجه به فرصت کم باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید، مقرر شد که برای تعیین تکلیف نهایی شبکه شاد، این آئین نامه پس از اصلاحات عنوان شده از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص سایر موضوعاتی که در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور دولت سیزدهم مطرح شد، گفت: در ابتدای این جلسه مباحث مختلفی از سوی حدود ۱۲ عضو شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت فضای مجازی کشور مطرح شد که آقای رئیسی با دقت به تمامی موارد گوش فرا دادند و نسبت به موضوعات و دغدغه‌ها رویکرد کاملاً مثبتی داشتند.

وی ادامه داد: اعضای شورای عالی فضای مجازی برای بهبود کار این شورا، موضوعاتی از جمله کم توجهی دولت قبل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، حاکمیت پلتفرم‌های آمریکایی در فضای مجازی و زیانی که این پلتفرم‌ها می‌توانند به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کنند را مطرح کردند که در این خصوص رئیس جمهور توجه کاملی به مسائل نشان دادند و با توجه به آسیب شناسی موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این چالش‌ها قابل رفع خواهند بود.