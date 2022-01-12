جلسه کمیته نظارت و راهبری شبکه اجتماعی شاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، در این جلسه گزارشی از میزان اجرای مصوبه «الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)» مصوب جلسه هفتاد و سوم شورای عالی فضای مجازی ارائه شد.

همچنین اعضای جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با اجرایی سازی مصوبه مذکور بیان کردند. بنابراین گزارش، اهم موضوع مطرح شده در خصوص استفاده کمی، میزان ترافیک، کیفیت سرویس‌دهی سامانه شاد، تداوم فعالیت سامانه شاد در ایام پساکرونا و نیز وضعیت به کارگیری دیگر خدمت‌ها و سامانه‌های آموزش مجازی موجود در کشور توسط وزارت آموزش و پرورش بود.

بر اساس این جلسه، مقرر شد تا الگوی نحوه تعامل بین ذی‌نفعان مختلف آموزش مجازی با تاکید بر مدل اقتصادی و مدیریتی توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به جلسه ارائه شود.

در این جلسه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دکتر نوری وزیر آموزش و پرورش، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخوان بهابادی مدیر عامل شرکت همراه اول، معاونین و کارشناسان دستگاه‌های یاد شده حضور داشتند.