رفع موانع انتقال آب خلیج فارس برای شرب/ خبر خوش برای مردم کرمان

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: چند روز به انتهای سال آبی جاری باقیمانده است و استان کرمان در زمینه تأمین منابع آبی در بخش‌های مختلف با چالش جدی مواجه شده است، دیگر خبرها از هشدار در مورد خشکسالی گذشته و بزرگترین استان کشور با بی آبی مطلق در برخی از مناطق روبروست و بسیاری از باغ‌ها و مزارع در استانی که کشاورزی مهمترین محور اقتصادی ست خشکیده است.

کشت دیم در سال جاری در استان انجام نشده و کشاورزان برای پابرجا نگاه داشتن مزارع و درختان با مشکلات فراوان مواجه شده‌اند و پنجه در پنجه بی آبی با کاهش جدی تولید محصولات کشاورزی مواجه شده‌اند.

در این شرایط همچنان برداشت‌های غیراصولی از منابع آبی باقیمانده در حال انجام است و در سال‌های گذشته نیز مسئولان به جای اجرای طرح‌های عملیاتی برای حل مشکل آب کرمان چشم انتظار پایان خشکسالی و آغاز ترآبی بوده‌اند و یا طرح‌های عقیم را اجرا کرده‌اند.

اما نه تنها الگوی بارندگی در کرمان اصلاح نشده بلکه میزان بارش‌ها به شدت کاهش یافته و کار به جایی رسیده که بی آبی در استان موجب کاهش درآمد خانوارها و مهاجرت از شهرها و روستاهای بی آب، به نقاط جمعیتی رسیده که وضعیت بهتری دارند.

شمال و شرق کرمان که وسیع‌ترین باغ‌های پسته و خرما کشور را در خود جای داده‌اند حالا جزو کم بارش ترین نقاط کشور هستند و در حالی کشاورزان در حال برداشت این دو محصول هستند که با افت شدید میزان تولید مواجه شده‌اند.

اما این تنها مشکل موجود در استان نیست، حالا در بزرگترین شهر استان مشکل تأمین آب شرب نیز بیشتر از گذشته خودنمایی می‌کند.

پروژه انتقال آب از صفا رود به شمال کرمان به دلیل مشکلات زیست محیطی متوقف شده و تنها راه موجود برای تأمین آب شرب شیرین سازی آب خلیج فارس و انتقال به شهر کرمان است، پروژه‌ای که در اواخر سال گذشته توسط نمایندگان کرمان مطرح شد اما به دلیل عدم همکاری دولت دوازدهم به سرانجام نرسید.

بی برنامه بودن مسئولان در سال‌های گذشته و استفاده غیرعاقلانه از منابع موجود وضعیت را به جایی رسانده که بسیاری از منابع کشاورزی استان از دست رفته و برای تأمین آب شرب هم مشکل داریم

اما با آغاز دولت سیزدهم به نظر می‌رسد مسئولان این پروژه را تنها راه حل مشکل آب کرمان یافته‌اند و به زودی مرحله عملیاتی این طرح در کرمان کلید خواهد خورد.

در این زمینه با محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو نشستیم، نماینده مردم کرمان در مجلس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بدون شک حالا مهمترین چالش پیش روی مردم استان کرمان بی آبی است و با توجه به کمبود بارندگی در استان کرمان طی سال ۹۹ و نیمه اول سال جاری وضعیت پیچیده‌تر شده و می‌توان گفت که اوضاع منابع آبی استان بحرانی است.

وی گفت: بی برنامه بودن مسئولان در سال‌های گذشته و استفاده غیرعاقلانه از منابع موجود وضعیت را به جایی رسانده که بسیاری از منابع کشاورزی استان از دست رفته و برای تأمین آب شرب هم مشکل داریم.

پور ابراهیمی افزود: بعد از بهره برداری از خط انتقال آب خلیج فارس برای صنایع کرمان و یزد پیشنهاد استفاده بخشی از این آب برای تأمین آب شرب شهر کرمان را دادیم که متأسفانه در دولت گذشته به جای همکاری و آغاز فوری طرح از سوی وزارت نیرو کارشکنی شد اما پیگیری‌ها ادامه یافت و در دولت کنونی همکاری‌ها افزایش یافته و به زودی خط فرعی انتقال آب برای تأمین آب شرب کرمان اجرا می‌شود.

انتقال آب به کرمان باید سریع و جهادی انجام شود

وی بیان کرد: این طرح انتقال به ۴۰ کیلومتر لوله گذاری تا شهر کرمان نیاز دارد و تأسیسات شیرین سازی آب نیز باید در کرمان احداث شود که بخشی از لوله گذاری انجام شده و روند کار به زودی تسریع می‌یابد.

پورابرهیمی افزود: از بخشی از این آب برای تأمین نیاز صنعتی نیز می‌توان استفاده کرد اما هدف اصلی ما تأمین بخش قابل توجهی از نیاز شهر کرمان به آب شرب پایدار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: وضعیت منابع آبی استان کرمان در شرایط نامناسب قرار دارد و در انتهای سال آبی جاری می‌توان گفت که کرمان در بدترین شرایط طی دهه‌های اخیر قرار گرفته است.

مریم سلاجقه افزود: نه تنها در بخش صنعت و کشاورزی بلکه در زمینه تأمین آب شرب نیز چالش‌های جدی طی سال‌های آتی پیش روی استان است و باید منبعی به جز بارش‌های سالانه برای تأمین آب استان کرمان در نظر گرفته شود.

خشکسالی طی سال آبی آینده ادامه دارد

وی چشم انداز بارش استان در سال آبی آینده را هم قابل قبول ندانست و گفت: طبق نقشه‌های هواشناسی کرمان در فصل پاییز نیز بارندگی را تجربه نخواهد کرد اما در فصل زمستان مطابق الگوی های گذشته بارش در قالب باران روی خواهد داد و این یعنی منابع آب زیرزمینی کرمان در سال آینده نیز فقیر خواهد ماند.

وی با اشاره به متوقف شدن کشت دیم و خسارت جدی به کشاورزان گفت: در حال حاضر کشاورزان در کرمان فقط تلاش می‌کنند درختان و مزارع خود را سرپا نگه دارند که شاید بتوانند در سال‌های آینده کم آبی موجود را جبران کنند.

در حال حاضر کشاورزان در کرمان فقط تلاش می‌کنند درختان و مزارع خود را سرپا نگه دارند که شاید بتوانند در سال‌های آینده کم آبی موجود را جبران کنند

وی بیان کرد: خشکسالی چهار مرحله دارد که در ابتدا خشکسالی هواشناسی است که شامل کاهش بارش‌ها می‌باشد در مرحله دوم هیدرولوژیکی ست که شامل بی آبی در رودخانه‌ها و آبگیرهای هر منطقه است و در مرحله بعد وارد خشکسالی کشاورزی می‌شویم و در انتها خشکسالی اقتصادی قرار دارد که موجب کاهش شدید درآمد و زیر ساخت‌های حیاتی می‌شود و کرمان در حال حاضر در مرحله خشکسالی کشاورزی قرار دارد و در سال جاری بخش قابل توجهی از باغ‌ها و مزارع کرمان دچار خسارات بسیار شدید شده است.

۸۱ درصد کاهش بارندگی طی یک سال گذشته

سلاجقه میزان بارندگی از ابتدای سال جاری آبی را در استان ۵۴ میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان در بلند مدت ۱۳۴ میلیمتر است که در مقایسه با سال گذشته ۸۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی تکرار خشکسالی در سال آینده آبی که از چند روز دیگر شروع می‌شود را برای کرمان غیر قابل جبران دانست و افزود: کرمان دیگر به بارندگی نمی‌تواند به عنوان منبع تأمین آب‌های زیرزمینی نگاه کند چون در ماه‌های آینده میزان بارش در کرمان از سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز کمتر خواهد بود و سفره‌های آب زیر زمینی در بدترین وضعیت خود قرار دارند.

۴۲ درصد ظرفیت آب سدهای کرمان تأمین شده است

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: میزان بارندگی‌ها در سال آبی ۹۹- ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرده و نسبت به بارندگی بلند مدت استان ۴۲.۵ درصد کاهش یافته است.

مسعود نمازیان اظهارداشت: در استان کرمان پنج سد در حال بهره برداری وجود دارد که شامل سد جیرفت، تنگوئیه، سیرجان، سد بافت و سد بم می‌باشد که ظرفیت آنها ۵۸۳.۲ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر ۲۴۵.۹ میلیون مترمکعب ذخیره آب در استان وجود دارد که سال قبل این میزان ۴۱۷.۹ بوده است.

وی میزان ذخیره آبی سدهای استان را ۴۲ درصد ظرفیت اعلام کرد.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مهمترین برنامه دولت سیزدهم در کرمان تأمین پایدار آب شرب است که در این زمینه اجرای کامل و سریع خط انتقال آب شرب به کرمان از اهمیت بالایی برخوردار و یکی از مطالبه‌های همیشگی و اصلی مردم است.