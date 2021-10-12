والدین چگونه به بچه ها در انجام تکالیف درسی کمک کنند

نصیره مقدم فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تکالیف مدرسه افزود: والدین در نظر داشته باشند تکیف مدرسه جزو مسئولیت‌های کودک است ولی به این معنی نیست که نباید به کودکان کمک کرد، زیرا فرزندان ما نیازمند پشتیبانی و حمایت هستند. والدین با تشویق کردن بچه‌ها به ورزش و برنامه غذایی سالم، به رشد ذهن و بدن فرزندانشان کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: والدین با دلگرمی دادن به کودکان احساس خوب و شوق برای یادگیری بهتر را ایجاد کنند و عزت نفس و اعتماد به نفس فرزندان را بالا ببرند، بر نقاط قوت او توجه کنند و به گام‌های کوچک فرزندشان در زمینه انجام تکالیف مدرسه واکنش مثبت داشته باشند.

عضو سازمان نظام روانشناسی گفت: والدین سعی کنند با معلمان فرزندشان در ارتباط باشند در جلسات اولیا و مربیان شرکت کنند و در فعالیت‌های مدرسه مشارکت داشته باشند و نقش خود را پررنگ کنند. آموزش کودکان یک تلاش دست جمعی است که نقش والدین این است که کودکان را برای یادگیری بهتر آماده کنند و مسئولیت پذیری را به کودکان آموزش بدهند. با دادن مسئولیت‌هایی در امور خانه به فرزندان آموزش می‌دهیم که نسبت به امور مدرسه هم مسئولیت پذیر باشند.

مقدم فر تاکید کرد: بعضی از کودکان تکالیف خود را بدون هیچ دردسری بر اساس برنامه ریزی انجام می‌دهند، اما برخی دیگر نیازمند کمک هستند وبا دشواری انجام می‌دهند که توصیه ما به والدین این است که مکان معینی برای انجام تکالیف فرزندشان مهیا کنند و اجازه بدهند وقت انجام دادن تکالیفش را خودش انتخاب کند و اگر از انجام دادن کارهایش شانه خالی می‌کند بگذارند پیامد عدم پذیرش مسئولیت را تجربه کند.

وی افزود: با فرزند خود قرار دادی داشته باشند و حق انتخاب بدهند که چه زمانی تکالیفش را انجام دهد و از چالش و کشمکش با او خودداری کنند تا کودک از این مساله به عنوان ابزاری برای تلافی جویی و قدرت نمایی استفاده نکند، هرگز فرزندان را وادار به انجام دادن کاری نکنند تا سرانجام مسئولیت پذیر شوند.