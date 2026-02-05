مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی، در حال حاضر تمامی محورهای استان از جوی تمامابری همراه با بارش برف برخوردار هستند.
وی افزود: در محور بجنورد - اسفراین (گردنه اسدلی)، بجنورد – شوقان (گردنه بیو) و بجنورد – آشخانه (گردنه امینالله)، بهدلیل بارش برف و کولاک، تردد فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی تصریح کرد: تردد انواع خودروی کشنده تا اطلاع ثانوی در محورهای بجنورد – اسفراین و بجنورد – آشخانه (گردنه امینالله) و بالعکس ممنوع اعلام میشود.
وی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، از وضعیت راهها با شماره ۱۴۱ تماس گرفته و تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
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