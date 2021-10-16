  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۸:۰۶

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/ ۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارد

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/ ۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارد

اصفهان – بر اساس جدیدترین رنگبندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ۱۱ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدیدترین رنگبندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در زمینه شیوع کرونا در شهرستان‌های استان اصفهان، رنگبندی‌ها بیانگر روند نزولی ابتلاء به این بیماری در استان اصفهان است.

بر این اساس در حال حاضر شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر، شهرضا، لنجان، نجف آباد، فریدن، فلاورجان، فریدونشهر، شاهین شهر، میمه، کاشان و نطنز در وضعیت نارنجی کرونا ثبت شده است.

همچنین شهرستان‌های ارستان، آران وبیدگل، مبارکه، سمیرم، فریدونشهر، نائین، خور وبیایانک، تیران و کرون، خوانسار، دهاقان، گلپایگان چادگان در وضعیت زرد کرونا ثبت شده است.

شهرستان بوئین میاندشت و برخوار دو شهرستان استان اصفهان است که در وضعیت آبی ثبت شده‌اند اما همچنان هیچ شهرستانی در وضعیت سفید کرونا نیست.

کد مطلب 5328404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها