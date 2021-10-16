۱۱ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/ ۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدیدترین رنگبندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در زمینه شیوع کرونا در شهرستان‌های استان اصفهان، رنگبندی‌ها بیانگر روند نزولی ابتلاء به این بیماری در استان اصفهان است.

بر این اساس در حال حاضر شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر، شهرضا، لنجان، نجف آباد، فریدن، فلاورجان، فریدونشهر، شاهین شهر، میمه، کاشان و نطنز در وضعیت نارنجی کرونا ثبت شده است.

همچنین شهرستان‌های ارستان، آران وبیدگل، مبارکه، سمیرم، فریدونشهر، نائین، خور وبیایانک، تیران و کرون، خوانسار، دهاقان، گلپایگان چادگان در وضعیت زرد کرونا ثبت شده است.

شهرستان بوئین میاندشت و برخوار دو شهرستان استان اصفهان است که در وضعیت آبی ثبت شده‌اند اما همچنان هیچ شهرستانی در وضعیت سفید کرونا نیست.