ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران/ افزایش اندک تردد جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱.۳ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۴۰۱۱۶ ۲ آزادراه تهران - کرج البرز ۱۲۴۴۲۰ ۳ آزادراه قزوین - کرج البرز ۱۱۷۴۱۴ ۴ آزادراه کرج - قزوین البرز ۱۰۵۹۴۷ ۵ آزادراه ساوه - تهران تهران ۷۷۲۴۰ ۶ آزادراه قم - تهران تهران ۶۶۸۷۱ ۷ تهران - شهریار (شهر قدس) تهران ۶۳۴۶۸ ۸ شهریار - تهران (شهر قدس) تهران ۶۲۹۸۷ ۹ آزادراه تهران - قم تهران ۶۲۰۸۴ ۱۰ آزادراه تهران - ساوه تهران ۶۱۸۳۱

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل استاندارد تا پل فردیس

کارگاه جاده‌ای مهم منجر به انسداد

مسیر رفت و برگشت قطعه یک آزادراه تهران-شمال واقع در استان‌های تهران و البرز، از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۲۴ مهرماه لغایت ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۲۷ مهرماه، به دلیل اجرای عملیات راهداری مسدود بوده و تردد از محور قدیم کرج - چالوس انجام می‌گردد.

محورهای مسدود شریانی

شهداد - نهبندان

خرم آباد - پلدختر

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک - دیزین

اولنگ - شاهرود

پونل - خلخال

محورهای مسدود غیر شریانی

رباط پشت بادام - بیاضه

رویان - بلده