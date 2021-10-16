بازدید سرپرست معاونت هنری و مدیرکل هنرهای تجسمی از نمایشگاه‌ هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری، محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی عصر جمعه ۲۳ مهر از چند نمایشگاه در گالری‌های تهران دیدن کردند.

محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی از نمایشگاه «هم خانه»، آثار هنرمندان افغانستان در گالری‌های استاد ممیز و زمستان و نمایشگاه نقاشی آبرنگ دنیا عبداللهی با عنوان «سپیدار» در گالری میرمیران خانه هنرمندان دیدن کردند و پرفورمنس «هفتاد و شش دو صفر» به کارگردانی و اجرای بهمن عباسپور را در گالری پاییز تماشا کردند.

سرپرست معاونت امور هنری همچنین از سالن‌های سمندریان و ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر بازدید کرد.

محمود شالویی و هادی مظفری در ادامه از بنیاد ایرج کریم خان زند که هفته گذشته افتتاح شده است و نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در این بنیاد دیدن کردند.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل هنرهای تجسمی در ادامه برنامه بازدید از نمایشگاه‌ها به همراه نیکنام حسینی پور مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت از نمایشگاه «افسانه‌های ایرانی در تصویرگری‌های قباد شیوا» (آثار قباد شیوا) در گالری ثالث دیدن و با این هنرمند گفتگو کردند.

بازدید از خانه فرهنگ و هنر گویا آخرین بازدید سرپرست معاونت امور هنری، مدیرکل هنرهای تجسمی و نیکنام حسینی پور مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت در روز جمعه ۲۳ مهر بود.