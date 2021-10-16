به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: استان گلستان دارای صنایع‌دستی متنوعی است که می‌توان با رفع دغدغه فروش داخلی و خارجی هنرمندان و صنعتگران این حوزه، زمینه رونق بخشیدن به تولید و تداوم پایدار این نوع کسب‌وکار را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: هنرمندان استان گلستان همه‌ساله بخشی از تولیدات خود را از طریق واسطه‌ها و یا به‌صورت چمدانی به سایر کشورها صادر می‌کنند که این موضوع با توجه به شیوع کرونا ویروس و تضعیف همه بخش‌های تولیدی و فروش، بازرگانی خارجی تا حد زیادی تحت شعاع این معضل قرارگرفته است.

وی بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، میزان تقریبی صادرات چمدانی تولیدات صنایع‌دستی هنرمندان و صنعتگران استان ۷۱ هزار و ۶۷۴ دلار معادل ۱۹ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال بوده است.

تجری اضافه کرد: تولیدات چرمی، گلیم، زیورآلات سنتی، صنایع چوب، رودوزی سنتی، سفال لعاب‌دار و نساجی سنتی از عمده محصولات صادراتی صنایع‌دستی استان گلستان در ۶ ماه گذشته بوده است که از طریق واسطه‌ها و به‌صورت چمدانی به کشورهای ایتالیا، آلمان، ژاپن، ازبکستان، عراق، قزاقستان، ترکیه، استرالیا، بحرین و کانادا صادر شد.