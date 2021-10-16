واحدهای صنعتی راکد در کشور پایش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان بعدازظهر شنبه در بازدید از شهرک صنعتی شورمست با بیان اینکه در این شهرک، ۳۷ واحد فعال و حدود ۲۴ واحد نیز راکد یا با ظرفیت بسیار پایین در حال کار هستند، با اشاره به برنامه دولت بویژه سیزدهم مبنی بر احیای واحدهای راکد گفت: طرح پایش واحدهای راکد در حال انجام است که در طی یک ماه گذشته تمامی واحدهای راکد داخل و خارج شهرک‌های صنعتی کشور پایش شده است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه برنامه جدی‌ای را وزارتخانه برای احیای این واحدها در دستور کار دارد و به دولت در این خصوص پیشنهاداتی داده شده است، افزود: با توجه به اطلاعات و آمار، از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۰ درصد کاهش تعداد واحدهای راکد را در کشور داشته‌ایم و حدود ۷۷۵ واحد احیا شده است.

وی با ابراز خرسندی از کاهش تعداد واحدهای راکد، گفت: اگر درب واحدی بسته باشد به معنای تعطیل بودن واحد نیست بلکه باید وارد واحد شده تا مشخص کنیم که واحد در حال کار است یا خیر و این امر هم بر اساس پایش جدی ما در این رابطه بوده است.

رئیس سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی با عنوان اینکه تلاش ما راستای تعطیل نماندن واحدهایی است که قابلیت احیا دارند، ادامه داد: اما بخشی از واحدها قابلیت احیا ندارند و این واحدها باید به افراد توانمند واگذار شوند.

وی با بیان اینکه برخی از افراد زمین از شهرک‌ها گرفته‌اند اما هنوز تاسیساتی در آن احداث نکرده‌اند، تصریح کرد: ما به این مسئله نیز ورود پیدا کرده‌ایم و تا پیش از سال ۹۶ همه را به دادگاه برده‌ایم که در حال فسخ جدی هستند و امسال نیز ۵۰۶ هکتار را در رابطه با همین مهم باز پس گرفته‌ایم که رقم بسیار بالایی است و به جد پیگیر ادامه کار هستیم تا واحدهایی که واگذار شده‌اند اما فرد قصد ساخت‌وساز و تولید ندارد را تعیین تکلیف کنیم.

وی در رابطه با مشکلات زیرساخت‌های شهرک صنعتی شورمست، گفت: در رابطه با مشکل اینترنت قول دادیم تا با همکاری نمایندگان و مسئولان شهرک‌های صنعتی این مشکل رفع شود و در رابطه با ورودی‌های شهرک نیازمند مشارکت وزارت راه و شهرسازی است و آمادگی داریم بخشی از کار را مشارکت کنیم.