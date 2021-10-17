در صورت جنگ با حزب الله روزانه ۲ هزار موشک به اسرائیل شلیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی از شلیک موشک‌های حزب الله به سمت سرزمین‌های اشغالی در صورت بروز هرگونه جنگ ابراز نگرانی کرد.

بر اساس این گزارش، ژنرال «اوری گوردین» در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که در صورت وقوع جنگ با حزب الله روزانه ۲ هزار موشک به سمت اسرائیل شلیک خواهد شد.

اوری گوردین افزود: شهرهایی همانند تل آویو و اسدود در جنگ اخیر با نوار غزه هدف بیشترین موشک‌ها از زمان تشکیل اسرائیل قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در صورت بروز درگیری یا جنگ با حزب الله پیش بینی می‌کنیم که روزانه دست کم پنج برابر این موشک‌ها از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شود.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی صهیونیست در گفتگویی دیگر با فرانس پرس مدعی شد: ارتش اسرائیل خواستار ثبات لبنان اما حزب الله منبع عدم ثبات است و منابع کشور را در راستای منافع ایرانی‌ها بکار می‌گیرد.

وی ادعا کرد: ایران بیش از هر زمان دیگری به تولید مواد هسته‌ای لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک است اما همچنان به دو سال زمان برای دستیابی به تولید بمب نیاز دارد.

این ادعاها در حالی است که رژیم صهیونیستی تنها دارنده زرادخانه هسته‌ای در منطقه غرب آسیا است و از پیوستن به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هم خودداری می‌کند اما ایران همواره بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید دارد.