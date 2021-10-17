سفر ۲۵۰ هزار صهیونیست به امارات پس از عادی سازی روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، رسانه های اماراتی روز شنبه اعلام کردند امارات و رژیم صهیونیستی درباره راههای توسعه روابط همکاری در بخش گردشگری گفتگو کردند.

یکی از مقامات صهیونیست اعلام کرد که از زمان عادی سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی ۲۵۰ هزار صهیونیست به امارات سفر کردند.

بنابراین گزارش، «احمد الفلاسی» وزیر امور کار آفرینی و رئیس شورای گردشگری امارات با «یوئیل رازفوزوف» وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی در حاشیه افتتاح غرفه رژیم صهیونیستی در نمایشگاه «اکسپو ۲۰۲۰» دبی با یکدیگر دیدار کردند.

این دو وزیر درباره گام های عملی مشترک برای حمایت از تبادل گردشگری و افزایش پروازهای مستقیم میان امارات و رژیم صهیونیستی با یکدیگر توافق کردند که هدف از آن حمایت از رشد اقتصادی طرفین در همه زمینه ها با تمرکز بر بخش گردشگری بود.

طی این دیدار فرصت های همکاری اقتصادی در سطوح دولتی و خصوصی و ایجاد فرصت های جدید و متنوع برای محافل اقتصادی طرفین در بخش های دارای اولویت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین توسعه قابلیتهای موجود برای حمایت از مبادلات تجاری غیر نفتی و تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های متقابل پس از همه گیری کرونا در این نشست مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

حجم تبادل تجاری غیر نفتی میان امارات و رژیم صهیونیستی طی یک سال گذشته پس از امضای توافقنامه موسوم به «آبراهام» که به عادی سازی روابط ابوظبی- تل آویو منجر شد بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

چهار کشور عربی امارات، بحرین، سودان و مراکش در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا با رژیم صهیونیستی توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط را امضا کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که ملتهای منطقه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف هستند و آن را زمینه ای برای ارتکاب بیشتر جنایات تل آویو علیه ملت فلسطین می دانند.