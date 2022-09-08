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۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۰۸

ارتش رژیم صهیونیستی:

سران تل آویو در جنگ بعدی هدف موشک های حزب الله خواهند بود

سران تل آویو در جنگ بعدی هدف موشک های حزب الله خواهند بود

یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد که در جنگ آینده سران تل آویو هدف موشک های حزب الله لبنان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العربی الجدید، «اوری گوردین» فرمانده منطقه شمالی اراضی اشغالی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد که در جنگ آینده سران تل آویو هدف موشک های حزب الله لبنان خواهند بود.

وی تاکید کرد که حزب‌الله لبنان برای هدف قرار دادن سران تل آویو از موشک‌های نقطه‌زن خود استفاده خواهد کرد و میزان آتشی که در این جنگ استفاده خواهد شد، زیاد خواهد بود.

بر اساس پیش بینی گوردین، تعداد موشک‌هایی که حزب‌الله در جنگ آینده علیه تل آویو به کار خواهد گرفت، در مقایسه با جنگ سال ۲۰۰۶، ۱۰ برابر خواهد بود به گونه ای که در روزهای اول به صورت میانگین ۴۰۰۰ موشک شلیک خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به گستردگی حملات در جنگ آینده، پیش‌بینی کرد که سامانه‌های پدافندی این رژیم قادر به رهگیری موشک‌های حزب‌الله نباشند و این مسئله باعث افزایش تعداد تلفات در اراضی اشغالی خواهد شد.

اوری گوردین در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد که حتی شهرهای «حیفا» و «طبریا» نیز جزء اهداف حزب‌الله خواهند بود.

کد مطلب 5585038

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
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      شدنی نیست

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