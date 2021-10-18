به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام گفت: ایستگاه مهدیه بین ایستگاه‌های میدان محمدیه و هلال احمر در منطقه‌ای پرترافیک و متراکم از منطقه ۱۱ واقع شده است. ایستگاه مهدیه یک ایستگاه تبادلی بین خطوط ۳ و ۷ بوده و از جمله ایستگاه‌های پرمسافر و مهم خط ۷ به‌شمار می‌آید.

وی افزود: ورودی جنوب شرقی ایستگاه مهدیه که ورودی مشترک با خط ۳ مترو محسوب می‌شود، ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسید. حدود ۲ سال بعد یعنی ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ اولین ورودی مستقل این ایستگاه در خط ۷ با عنوان ورودی جنوب غربی افتتاح شد و حالا دومین ورودی مستقل ایستگاه مذکور که به ورودی شمال غربی موسوم است، تکمیل شده است.

امام عنوان کرد: ورودی جدید در مجاورت میدان رازی، بیمارستان پارسا و همچنین خط راه‌آهن تهران قرار داشته و دسترسی شهروندان به مجتمع مهدیه تهران جهت شرکت در مراسم و مناسبت‌های مذهبی را آسان‌تر می‌کند.

مدیرعامل شرکت مترو در ادامه گفت: ایستگاه مترو رودکی نیز در محدوده تقاطع بزرگراه شهید نواب صفوی و خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است. همجواری با خیابان‌های اسکندری، رودکی و کمالی خود گویای آن است که ساکنان منطقه‌ای پرجمعیت از این ایستگاه استفاده می‌کنند. قرار گرفتن ایستگاه در مرز محدوده طرح آلودگی هوا، امکان استفاده شهروندان از شبکه مترو برای تردد بی دردسر در داخل محدوده طرح ترافیک را مهیا ساخته است.

پیش از این و در سال ۱۳۹۷ ورودی غربی ایستگاه رودکی در حاشیه غربی بزرگراه شهید نواب صفوی که به محدوده منطقه ۱۰ مربوط می‌شود، به بهره‌برداری رسیده بود.

ورودی شرقی ایستگاه مذکور که در حاشیه شرقی بزرگراه شهید نواب صفوی و در تقاطع پل خیابان امام خمینی (ره) با این بزرگراه قرار دارد، نقش یک ایستگاه مستقل در منطقه ۱۱ را ایفا می‌کند. در واقع بزرگراه شهید نواب صفوی بین ورودی‌های شرقی و غربی ایستگاه رودکی واقع شده است.