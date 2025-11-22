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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

۳ ورودی جدید ایستگاه‌های خط ۷ مترو در دست تکمیل است

۳ ورودی جدید ایستگاه‌های خط ۷ مترو در دست تکمیل است

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اعلام کرد: با افتتاح ایستگاه ورزشگاه تختی در سال جاری، تمام ۲۲ ایستگاه خط ۷ تکمیل شده و پرونده بدنه اصلی این خط بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اعلام کرد: در خط ۷ مترو تهران، ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر به مرحله بهره برداری نزدیک شده و بزودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود. از سوی دیگر، ورودی جنوب شرقی ایستگاه دولاب و ورودی شمالی ایستگاه میدان کتاب، سایر ورودی‌هایی هستند که تکمیل آنها در دستور کار قرار داشته و پیگیری می‌شود؛ ضمن اینکه دسترسی جنوب شرقی ایستگاه میدان صنعت هم پیشرفت قابل توجهی داشته و امسال افتتاح می‌شود.

راه اندازی برخی آسانسورها در ایستگاههای خط ۷ و همچنین پیگیری عملیات اجرایی پروژه احداث دپو-پارکینگ انتهایی این خط، از جمله دیگر اقداماتی است در حال پیگیری بوده و طبق برنامه زمان بندی پیش می‌رود.

کد مطلب 6664397

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