افتتاح یک ایستگاه و یک ورودی جدید مترو در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته‌های پیش رو، یک ایستگاه در خط ۶ مترو و یک ورودی جدید در خط ۷ مترو تهران به بهره برداری می رسند. ایستگاه سرباز در خط ۶ مترو تهران، بیست و ششمین ایستگاه این خط به شمار آمده و در منطقه ۷ شهرداری، بالاتر از میدان سپاه و مجاور سازمان نظام وظیفه عمومی واقع شده است. بهره برداری از ایستگاه سرباز باعث تسهیل دسترسی ساکنان محله اجاره دار (خواجه نظام) به شبکه مترو شده و از طرفی موجب بهبود تردد مراجعان پرشمار سازمان نظام وظیفه عمومی می‌شود. ایستگاه مذکور چهارمین ایستگاه خط ۶ در منطقه ۷ به شمار آمده و در آغاز دوره کنونی مدیریت شهری، پیشرفت عملیات اجرایی آن ۲۷ درصد بوده است.

اما ورودی دوم ایستگاه هلال احمر در خط ۷ نیز بزودی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد؛ تکمیل و بهره برداری از این ورودی، جزو خواسته‌های همیشگی مسافران و مراجعان ایستگاه هلال احمر بوده است؛ ایستگاهی در منطقه ۱۱ شهرداری که اسفند ماه ۱۳۹۷ افتتاح شد و بین ایستگاه‌های مهدیه و بریانک قرار دارد.