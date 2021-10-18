نمایش جمجمه ۹ میلیون ساله ماموت در موزه تنوع زیستی پردیسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست افزود: طی اکتشافات در شمال روستای مردق شهرستان مراغه یک نمونه قطعه عاج سمت راست با طول ۲.۹ متر به دست آمد که از نظر طول و قطر شاخص بوده و جز رکوردهای جهانی به شمار می‌آید و از نظر جنس به ماستودونت ها تعلق دارد همچنین معرفی و شناساندن این نمونه ارزشمند که جزو ذخایر دیرینه شناسی کشور محسوب می‌شود، تصمیم به بازسازی کامل جمجمه و عاج سمت چپ و ساخت ماکت از آن برای نمایش عمومی گرفته شد که با همکاری اداره کل استان آذربایجان شرقی و مرکز تحقیقات دیرینه شناسی مراغه به انجام رسید.

همچنین غلامرضا زارع رئیس اداره محیط زیست مراغه در ادامه خاطر نشان کرد: طی مطالعات و بررسی‌های انجام شده این نمونه از نظر جنس به ماستودونت ها و از نظر سن به دوران میوسن فوقانی تعلق دارد.

وی در مورد نحوه بازسازی این نمونه ارزشمند گفت: بر اساس فک زیرین به دست آمده از گونه مذکور و مقالات متعدد خارجی از جمجمه پایه ریزی شده و بر اساس عاج سمت راست به دست آمده، عاج سمت چپ نیز طراحی شد. قطعات عاج و جمجمه بر اساس زاویه‌های اصلی موجود در مقالات متعدد بر روی همدیگر قرار گرفته و نهایت سعی شده است بر اساس نمونه‌های اصلی رنگ کاری و آماده نمایش شود.

منطقه فسیلی مراغه به علت داشتن فسیل علف‌خواران بزرگی چون ماستودونت و دینوتریوم از خانواده فیل‌ها، کرگدن و نخستی‌ها از شهرت جهانی برخوردار است.

ماموت با نام علمی: Mammuthus سرده‌ای از پستانداران گیاه‌خوار بزرگ و منقرض‌شده از خانواده فیل است. ماموت در آغاز دوره پلیوسن در حدود ۵ میلیون سال پیش به وجود آمد و تا حدود ۴۰۰۰ سال پیش نیز توانست به بقای خود ادامه دهد. ماموت در آمریکای شمالی، اروپا و شمال آسیا همانند سیبری می‌زیسته و بدنش از موهای بلند پوشیده بوده و عاج طویل و پیچداری داشته است.