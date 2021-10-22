پیمان «آکوس» بی پاسخ نخواهد ماند/ لزوم اقدامات مناسب

به گزارش خبرگزاری مهر، «گریگوری ماشکوف» سفیر سیار وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت که ایجاد اتحادهای راهبردی و استراتژیک مشابه پیمان تسلیحاتی «آکوس» (AUKUS) بدون پاسخ همه کشورهای منطقه به تهدیدات احتمالی باقی نخواهد ماند و هر یک از این کشورها در مورد واکنش (مقتضی) خود تصمیم خواهند گرفت.

ماشکوف در این باره گفت: چارچوب آن (آکوس) استفاده از قلمرو یک کشور غیر هسته ای (استرالیا) را برای استقرار زیرساخت های نظامی کشورهای هسته ای فراهم می کند. این می تواند خطراتی بالقوه برای بی ثبات سازی وضعیت در زمینه امنیت بین المللی و منطقه ای ایجاد کند. من همچنین ذکر می کنم که تشکیل چنین اتحادهای راهبردی ناگزیر منجر به پاسخ همه شرکت کنندگان در فرمول ثبات منطقه ای خواهد شد. پاسخ دقیق یک حق ملی برای هر کشور است. من مطمئن هستم که این موضوع در سطح بین بخشی در مسکو به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اقدامات مناسب برای تامین منافع منطقه ای و امنیت ملی ما صورت خواهد گرفت.

وی همچنین افزود که مسکو به طور کامل در حال ارزیابی پیامدهای احتمالی تشکیل آکوس است.

پیشتر نیز وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که تامین زیردریایی های هسته ای برای استرالیا تحت پیمان آکوس، امنیت منطقه «ایندوپاسیفیک» را به مخاطره انداخته و خطر رقابت تسلیحاتی را تشدید می کند.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه در همین زمینه اعلام کرده بود که مسکو گستره کاملی از سوالات مربوط به پیمان تسلیحاتی بین استرالیا، انگلیس و آمریکا موسوم به آکوس را مطرح کرده است.

به گفته وی، این سوالات شامل چگونگی تطابق روند انتقال فرضی سوخت زیردریایی با غنای ۹۰ درصدی با الزامات عدم اشاعه هسته‌ای است و اینکه چگونه کانبرا مفاد تعهدات خود را تحت توافق نامه پادمانی و پروتکل‌های الحاقی آن با آژانس بین المللی انرژی اتمی رعایت می‌کند.

استرالیا در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) قرارداد ساخت زیردریایی با فرانسه را لغو و در اقدامی در راستای سیاست‌های ایندوپاسیفیک و چین ستیزانه واشنگتن، با آمریکا و انگلیس وارد توافق تسلیحاتی جدیدی موسوم به آکوس شد.

مطابق این معاهده تسلیحاتی، آمریکا و انگلیس متعهد شدند که تعداد هشت فروند زیردریایی اتمی برای استرالیا تولید کنند.