پوتین: روابط روسیه و چین نمونه واقعی روابط حسنه در قرن ۲۱ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در نشستی با «شی جینپینگ» همتای چینی خود از طریق ویدئو کنفرانس، اعلام کرد که هماهنگی بین روسیه و چین در عرصه بین المللی به عاملی برای ثبات در جهان تبدیل شده است.

روسای جمهور دو کشور برای دیدار شخصی در ماه فوریه و شرکت مشترک در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ در پکن ابراز امیدواری کردند.

رئیس جمهور روسیه در این باره افزود: من در افتتاحیه المپیک زمستانی در چین شرکت خواهم کرد و سیاسی شدن ورزش را رد می کنیم. وی همچنین گفت که شکی ندارد که این مسابقات ورزشی در بالاترین سطح برگزار می شود.

پوتین همچنین با اشاره به روابط اقتصادی بین دو طرف گفت که گردش مالی روسیه و چین از ژانویه تا نوامبر، ۳۱ درصد افزایش یافته و از سطح قبل از همه گیری کرونا فراتر رفته است.

شی جینپینگ هم به نوبه خود از پوتین به دلیل امتناع از تلاش برای ایجاد اختلاف بین روسیه و چین تشکر کرد.

رئیس جمهور روسیه در ادامه همچنین گفت که چین در حال تبدیل شدن به یک مرکز بین المللی برای تولید واکسن های روسی «اسپوتنیک وی» (Sputnik V) و «اسپوتنیک لایت» (Sputnik Light) است.

پوتین در این باره گفت: قراردادهایی برای تولید بیش از ۱۵۰ میلیون دوز واکسن با شش تولیدکننده چینی امضا شده است.

روز گذشته «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران و با اشاره به دیدار مجازی پیش رو بین «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «شی جینپینگ» همتای چینی وی، گفت که این دیدار از نظر زمانی طولانی خواهد بود و دستور کار گسترده ای را پوشش می دهد.

پسکوف در این باره گفت: نشست روسیه-چین فردا برگزار خواهد شد. این نشست، ویدئو کنفرانسی بین رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور شی است که مذاکرات مهمی را در بر می گیرد.

وی همچنین گفت که «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه در امور بین الملل، پس از دیدار مذکور، یک نشست خبری برگزار خواهد کرد.