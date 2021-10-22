به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم آباد با سفارش همگان به اطاعات از فرمان الهی و تقوای الهی و… اظهار داشت: امام صادق (ع) می‌فرماید که تقوای حقیقی این است که فرد از خداوند فرمان می‌برد و نا فرمانی نمی‌کند، به یاد خداست و خدا را فراموش نمی‌کند، شکر گذار خداوند است و کفران نمی‌کند.

وی با بیان اینکه هنوز کشور و استان ما مبتلا به ویروس منحوس کرونا است و باید همچنان به اصولی که از سوی ستاد کرونا اعلام می‌شود، عمل کنیم، افزود: گرچه مدتی است ویروس کرونا کاهش پیدا کرده اما تجربه نشان می‌دهد اگر به مقررات عمل نشود دوباره این ویروس فراگیر می‌شود و فراگیر شدن آن یعنی آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، از دست دادن عزیزانی که همه ما به آنها وابسته هستیم، است، بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر در استان در اثر ویروس کرونا از بین ما رفتند، پس نسبت به مقررات، اصول بهداشتی، زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی اقدام کنیم.

مساجد از اقامه نماز جماعت خالی نباشند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به بنای اولین مسجد به نام مسجد قبا توسط پیامبر اسلام در نزدیکی مدینه در سال اول هجری قمری و اقامه اولین نماز جمعه توسط رسول گرامی اسلام عنوان کرد: باید به این دو پایگاه دینی و مذهبی که مشابه‌ای برای آن وجود ندارد بیش از گذشته اهمیت داد، برگزاری نمازهای جماعت در مساجد همراه با برنامه‌های فرهنگی، دینی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی که در بر گیرنده همه اقشار جامعه باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: مسجد محوری و فعالیت‌های متنوع باید با محوریت امام جماعت مسجد مورد توجه قرار بگیرد، همدلی دستگاه‌های بسیج، کانون‌های فرهنگی و هنری، هیئت‌های امنای مساجد باید این پایگاه دینی را به بالاترین کارکرد خود برساند، حضور امام جماعت برای نمازهای صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا ضروری است، مسجد که جایگاه مدیریت و تدبیر امام جماعت است در هیچ زمانی از نماز جماعت خالی نباشد، اهمیت حضور نماز جمعه در طول بیش از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب جای بحث و گفتگو ندارد، نماز جمعه در هر شهری قلب فرهنگی آن شهر است که جنبه عبادی، سیاسی و اجتماعی دارد، شکوه نماز جمعه در هر شهری حلال مشکلات و مسائل دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن شهر است، قطعاً نماز جمعه در تراز انقلاب اسلامی می‌تواند در بسیج مردم در همه عرصه‌ها پیش رو، راهگشا و دشمن شکن باشد، باید از خواهران و برادران، جوانان، نوجوانان، پدران و مادرانی که در این ایام دشوار بیماری کرونا نبض قلب فرهنگی شهر را با حضور خود زنده نگاه داشتند تشکر و تقدیر کرد.

ضرورت آشنایی نسل جوان با حوادث و وقایع گذشته ایران

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های اعتراض امام راحل به پذیرش کاپیتولاسیون، امضای قرار داد ننگین گلستان و شهادت مظلومانه عالم مجاهد آیت الله سید مصطفی خمینی گفت: کاپیتولاسیون به معنای قضاوت کنسولی و حاکمیت قضائی دولت آمریکا درباره دهها هزار نفر آمریکایی است که در آن زمان در ایران حضور داشتند، حقوق‌های کلان می‌گرفتند و در همه امور کشور نیز دخالت می‌کردند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه با این لایحه، هر جنایتی از سوی آمریکا در ایران رخ دهد، دولت ایران حق محاکمه آمریکایی‌ها را ندارد و باید طبق قوانین آمریکایی و به وسیله آمریکایی‌ها محاکمه شوند، گفت: امام این لایحه را مورد انتقاد شدید قرار دادند، سخنان خود را با «انا لله و انا الیه راجعون» آغاز کردند و فرمودند با این لایحه ما را فروختند، استقلال ما را را فروختند، اگر من جای اینها بودم می‌گفتم که بیرق سیاه بر سر بازارها بزنند، بالای سر خانه‌ها چادر سیاه بزنند، عظمت ارتش ایران را از بین بردند، در پی این اعتراض در ۱۳ آبان به طور وحشیانه به منزل امام در قم یورش بردند و ایشان را دستگیر و در نهایت به ترکیه تبعید کردند، این تبعید اگرچه سختی‌های زیادی برای امام، بیت ایشان و ملت ایران در پی داشت، اما به دنبال آن گشایش و موفقیت‌هایی بود که در ۲۲ بهمن ۵۷ رقم خورد.

حجت الاسلام شاهرخی در ادامه با اشاره به امضای قرار داد ننگین گلستان میان ایران و روسیه در سال ۱۱۹۲ افزود: نسل جوان ما مطالعه کند که چگونه شاهان در قرار داد گلستان حاکمیت ایران، شامل قفقاز، ارمنستان، گرجستان، چچن و در حقیقت ۱۴ ولایت را به امپراطوری روسیه آن زمان واگذار کردند، نسل جوان مطالعه کند که امام راحل و همراهان ایشان چگونه در مقابل نظام سلطه ایستادند و نقشه‌های شوم آنها را برملا کردند، امام، مقام معظم رهبری و ملت شریف و همراهان امام از پادشاهان و نظام سلطه چنین سابقه زشتی را دیدند که این چنین هوشیارانه در مقابل زیاده خواهی‌های زورگویان عالم ایستادند.

کسانی مدیر شوند که وعده‌های دولت را عملی کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نشست فصلی ائمه جمعه لرستان با حضور استاندار بیان داشت: در این نشست ائمه جمعه شهرهای استان نیازهای محل مأموریت خود را بیان کردند و مقرر شد که استاندار در سفرهایی که به شهرهای استان دارد این نیازها و کاستی‌ها را از نزدیک ببینند تا در سفر رئیس جمهور به استان این نیازها تقدیم هیئت اعزامی شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان بیان داشت: در این جلسه تاکید شد که مردم استان به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی علاقه مند هستند و برای اجرایی شدن آنها هم مستحکم ایستاده‌اند که تقدیم شهدا، جانبازان و… حکایت از این مطلب است، در این جلسه ائمه جمعه تاکید کردند این مردم از فساد، مفسد، تبعیض، فاصله‌های طبقاتی، حاکمیت روابط بر ضوابط، جذب نیرو بدون ضابطه تحت هر عنوانی به وسیله هر مقام و دستور هر شخصیت حقیقی، حقوقی در هر قوه، متنفر و منزجر هستند.

حجت الاسلام شاهرخی گفت: در این جلسه از سوی ائمه جمعه تاکید شد چنانچه کسانی بخواهند بعد از پیروزی انقلاب به این شیوه‌ها عمل کنند قطعاً بدانند چشمانی هوشیار و بیدار، دستان قدرتمند قانون، نخبگان و فرهیختگان عدالت خواه، مبتنی بر اخلاق اسلامی و به دور از پرخاشگری در مقابل این اقدام ناپسند می‌ایستند، برخی هنوز توجه ندارند که جوانان انقلابی، گروههای جهادی، پیشکسوتان ایثار، جهاد و شهادت، نخبگان علمی، فرهنگی و ایمانی دیگر نخواهند گذاشت روابط و توصیه‌های فرا قانونی بر استان لرستان حاکم شود.

وی ادامه داد: قطعاً در این مقطع در کشور و استان کسانی باید بر سر کار بیایند که بتوانند وعده‌های دولت سیزدهم را عملی کنند، در گذشته برخی از وعده‌های دولت‌ها در کشور عملی می‌شد اما در استان ما عملی نمی‌شد، از اهل قلم، اصحاب رسانه، خبرگزاری‌ها، نشریات، نخبگان، فرهیختگان فرهنگی، دانشگاهی و حوزوی درخواست می‌کنم در سخنرانی‌ها، نوشته‌ها، فضای مجازی بگویند و بنویسند که این شیوه‌های حکمرانی در استان موجب چه آسیب‌هایی شده و منتظر نمانند تا منصوب ولی فقیه در نماز جمعه این مطالب را بگوید، البته این مطالب به صورت علمی، کارشناسانه، به دور از پرخاشگری، مبتنی بر اخلاق مطرح شوند، بخش عمده از علل عقب ماندگی‌ها به این شیوه از اداره استان بر می‌گردد، بنویسند و بگویند که برچیده شدن این تبعیض‌ها چه مزیت‌هایی را در پی دارد و چگونه سبب ارتقای فرهنگی و پیشرفت اقتصادی می‌شود.

ضرورت مطالبه‌گری ائمه جمعه

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه در نشست فصلی ائمه جمعه تاکید شد که اجرای وعده‌های دولت سیزدهم باید به دست مدیرانی توانا، دانا، متعهد، انقلابی و قوی در اجرای عدالت اجتماعی باشد، مدیرانی که مستحکم در برابر انواع و اقسام تبعیض‌ها بایستند، گفت: تبعیض به هر شکل و شیوه، پیدا و پنهان، از عقد مناقصه‌ها و مزایده‌ها با شرکت‌ها و پیمانکاران خاص، جذب نیروی بدون ضابطه با توصیه صاحبان سیاست و قدرت پذیرفته شده نیست، مدیر باید مستحکم در مقابل اینها بایستد.

شاهرخی افزود: در این نشست تاکید شد که کسانی که مسئولیتی را می‌پذیرند باید اهل کار و تلاش مضاعف و جهادی باشند، شجاع، با نشاط، پر انگیزه، مسئولیت پذیر، اهل حضور در میدان کار و تلاش، زندگی ساده و به دور از اشرافی و در دسترس مردم داشته باشند، تاکید شد که روحانیت در سراسر شهرهای استان و ائمه جمعه وظیفه خود را همراهی و هم افزایی با هیئت دولت و نماینده آن استاندار و مدیران دولتی می‌داند، از فعالیت‌های ارزشمندی که در راستای خدمت به مردم باشد حمایت می‌کنند، در عین حال وظیفه نظارتی، هدایتی، مطالبه گری، نقد منصفانه مبتنی بر اخلاق همراه با ارائه راهکارها را جز وظایف خود می‌دانند، استاندار نیز بر همه این مطالب صحه گذاشت و اینها را جز برنامه‌های خود اعلام کرد.

وی گفت: خدا را سپاسگزاریم که بشود این برنامه‌ها و سخنان با فضل و یاری خدا اجرایی و عمل شود، در هر حال داشته‌های ما بیش از نداشته های ما در لرستان است، امکانات مادی، معنوی و نیروی انسانی ما بیش از مشکلات است، بنابر این آینده برای ما روشن است و می‌توانیم با همدلی، وحدت و با خرد جمعی آینده موفقیت آمیز و روشنی را برای ایران و استان لرستان رقم بزنیم.