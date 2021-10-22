به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای پیامبر اعظم (ع) با بیان اینکه استکبار برای تشدید اختلافات در منطقه زمینه سازی می‌کند، تاکید کرد: حوادثی که در کشورهای افغانستان، سوریه، لبنان و عراق و… رخ داده همگی به هم مرتبط هستند و این ارتباط در واقع همان توطئه چینی استکبار است.

وی با بیان اینکه استکبار یعنی آمریکا، انگلیس و مرتجعان منطقه پشت این صحنه گردانی هستند، افزود: مستکبران زمینه تشدید اختلافات را فراهم می‌کنند و هدفشان هم این است که مسلمانان در آرامش زندگی نکنند.

امام‌جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه حوادث اخیر در کشور افغانستان و همچنین عملیات تروریستی علیه شیعیان نیز از این جنس توطئه افکنی است، تاکید داشت: دست‌های ناپاک در افغانستان فعالیت می‌کنند تا زمینه اختلافات بین مسلمانان شیعه و سنی را بیش از پیش فراهم سازند لذا باید هوشیار بود.

سعیدی شاهرودی درباره سیاست ایران در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان نیز، گفت: ایران در قبال افغانستان ابتدا تلاش شد تا مرزهای مشترک بین دو کشور آرام و امن شود تا از تعرض و سو استفاده آمریکا و عناصر این کشور در منطقه مصون باشد از سوی دیگر در درون کشور افغانستان، نگاه ایران اسلامی، ایجاد یک دولت فراگیر با لحاظ کردن خواسته‌های همه مردم این کشور است.

وی با بیان اینکه در این روزها متأسفانه شرایط زندگی بسیار سخت است و استکبار گران و سازمان‌های بین‌المللی در آتش اختلافات هیزم می‌ریزند تا اجازه ندهند که مردم روی آرامش و خوشی ببینند، افزود: مردم افغانستان مشکلات عدیده‌ای دارند و ناآرامی که استکبار گران نیز پشت آن‌ها هستند، زندگی را برایشان دشوارتر کرده است.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه آمریکا دو دهه برای افغانستان فقط جنگ و خون‌ریزی به همراه داشت، بیان کرد: آمریکایی‌ها در این سال‌ها فقط به غارت افغانستان پرداخته و در نهایت هم با خفّت و خواری از این کشور خارج شدند.

سعیدی شاهرودی همچنین در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه هفته وحدت یادگار امام راحل (ره) بود که برای وحدت مسلمانان بسیار تلاش کردند و امروز نیز این موضوع را در قبال رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد هستیم، گفت: باید بر روی اشتراکات وحدت داشت که از جمله آنها می‌بایست به وحدت ایمانی، به مثابه وحدت حول محور ائمه معصوم (ع) و پیامبر (ص) اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بر همه مسلمانان است که به اصول مشترک تکیه و از اختلافات دست بردارند، گفت: وحدت اسلامی به مثابه این است که مسلمانان با هر تفکر و گرایشی که دارند حول محور اشتراکات جهان اسلام گردهم بیایند و از تفرقه دوری کنند.

رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا به دولت رئیسی و ریاست جدید قوه قضائیه نیز اشاره کرد و گفت: هماهنگی بین سه قوه شرایط را برای مسئولان بسیار خوب کرده است از سوی دیگر باید اذعان داشت که یکی از ویژگی‌های بارز رئیس جمهور انقلابی و مردمی ما همراهی با دیگر قوا و گام برداشتن در مسیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و لذا به همین دلیل است که طی روزها و ماه‌های اخیر شاهد تحولات خوبی در کشورمان بوده‌ایم.